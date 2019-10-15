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В центре Москвы нашли замощенную могильными плитами улицу 

Lenta.ru 3 часа назад
В центре города нашли замощенную могильными плитами улицу
Фото: страница «Архнадзор» в Facebook
В ходе благоустройства территории у московского Театра эстрады были обнаружены старинные могильные плиты. Об этом сообщается на странице в Facebook общественного движения «Архнадзор», выступающего за сохранность исторического облика города.
«Друзья, а кто может прояснить ситуацию у Театра эстрады?! (Имеются фото с надгробными плитами)», — написала в группу Инга Широкова-Сошина. На выложенных снимках видны сложенные друг на друга и пронумерованные краской гранитные плиты. Предположительно, они были сняты с дороги, благоустройство которой ведется в районе театра на Берсеневской набережной.
На плитах можно прочитать надписи, характерные для могильных памятников, — в том числе, содержащие слова «родилась» и «скончалась». Заметна также размещенная на одной из плит пара дат, относящихся к восемнадцатому веку.
Ранее в Москве и других городах уже неоднократно находили бордюры, сделанные из старинных могильных плит. Такие находки были, в частности, сделаны на столичной улице Большая Полянка, а также на Октябрьском проспекте в Пскове.
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