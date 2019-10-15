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С. Собянин поздравил работников московской скорой помощи со 100-летним юбилеем 

Агентство «Москва» + ещё 4 10 часов назад
Собянин поздравил скорую помощь со 100-летием
Фото: РИА Новости
Об этом он написал на своем персональном сайте.
«15 октября 1919 г. в Москве начала работу станция скорой помощи, в парке которой было всего два автомобиля. На первых порах врачи выезжали только на несчастные случаи на производстве. Но уже спустя несколько лет скорая начала ездить на дом, а «03» стал самым известным телефонным номером Москвы. Оказание экстренной помощи людям требует особого профессионализма, опыта и верности своему призванию. Всего этого врачам, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям московской скорой помощи не занимать. От всей души поздравляю работников московской скорой с юбилеем, который вы, как всегда, встречаете на колесах. Уверен, что к этим поздравлениям сегодня присоединяются все жители Москвы», — написал мэр.
С. Собянин отметил, что московская станция скорой помощи является лидером по внедрению современных цифровых, логистических, организационных и медицинских технологий оказания экстренной помощи.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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