Собянин поздравил скорую помощь со 100-летием

С. Собянин поздравил работников московской скорой помощи со 100-летним юбилеем

Об этом он написал на своем персональном сайте.

«15 октября 1919 г. в Москве начала работу станция скорой помощи, в парке которой было всего два автомобиля. На первых порах врачи выезжали только на несчастные случаи на производстве. Но уже спустя несколько лет скорая начала ездить на дом, а «03» стал самым известным телефонным номером Москвы. Оказание экстренной помощи людям требует особого профессионализма, опыта и верности своему призванию. Всего этого врачам, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям московской скорой помощи не занимать. От всей души поздравляю работников московской скорой с юбилеем, который вы, как всегда, встречаете на колесах. Уверен, что к этим поздравлениям сегодня присоединяются все жители Москвы», — написал мэр.