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Более 100 детских садов построят в Подмосковье к 2024 г. 

Агентство «Москва» + ещё 3 2 часа назад
Более 100 детских садов построят в Подмосковье
Фото: РИА Новости
В Подмосковье к 2024 г. возведут свыше 100 детских садов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области Андрея Воробьева со ссылкой на его выступление во время заседании президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам, прошедшего под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
По словам А. Воробьева за последние пять с небольшим лет в регионе построены порядка 410 детских садов, однако эта тема является еще актуальной для Подмосковья.
«Нам нужно где-то еще минимум 100-120 детских садов, для того чтобы решить проблему в Подмосковье», — уточнил губернатор на заседании, где обсуждалась реализация нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение».
В пресс-службе отметили, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Подмосковье предусмотрена закупка восьми передвижных медицинских комплексов за счет федерального бюджета. Заключены госконтракты на приобретение шести из них, по остальным двум готовится документация к закупке. Оборудование будет поставлено до конца 2019 г. В ноябре в региональные сосудистые центры поступят 180 единиц медицинского оборудования, в детские поликлиники — около 60. Также планируется закупка более 100 единиц техники в учреждения, оказывающие помощь онкологическим больным. Кроме того до конца 2019 г. в Подмосковье начнется строительство 14 фельдшерско-акушерских пунктов, в I квартале 2020 г. — возведение областной детской больницы на 420 мест в Красногорске.
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