В шести округах Москвы ограничат движение

В шести округах Москвы в октябре-декабре ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ и реконструкции инженерных сетей. Об этом во вторник, 15 октября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Как отмечается, в связи с реконструкцией газопровода до 15 ноября для транспорта будет закрыта одна полоса на Большой Косинской улице от Новоухтомского шоссе до дома 16, корпуса 1, на Большой Косинской улице, а также по одной полосе в каждом направлении Новоухтомского шоссе в районе пересечения с Большой Косинской.

Также до 10 ноября для проезда будет закрыта одна полоса и площадка для парковки на улице Полины Осипенко в районе дома 58 и дома 50, корпуса 3 на Хорошевском шоссе, а также одна полоса и парковка в 1-м Вышеславцеве и во 2-м Вышеславцеве переулках в районе дома 8 в 1-м Вышеславцеве переулке.

Кроме того, столичные водители из-за ремонта инженерных сетей не смогут до 31 октября проехать по одной полосе на Делегатской улице в районе дома 16, корпуса 1, а до 20 октября — и по одной из полос на улице Палихе в районе дома 4.

Также ограничения вводятся на одной полосе 2-й Тверской-Ямской улицы в районе дома 46, строения 1 (до 1 декабря), на участке Оболенского переулка от дома 14, строения 1 до переулка Хользунова (с 25 октября по 1 ноября), на участке переулка Хользунова от дома 14 до дома 24, строения 1 (с 5 ноября по 15 декабря), на пересечении Олсуфьевского и Оболенского переулков (с 25 ноября по 15 декабря) и на одной полосе в районе дома 6, корпуса 1 в Несвижском переулке (с 5 по 15 декабря).

С 16 октября по 1 декабря на Павловской улице в районе дома 27, строения 3 и дома 25, строения 29 будет перекрыта одна полоса с организацией приоритетного права проезда. В это же время ограничения будут действовать на Одесской улице — там для автомобилистов закроют одну полосу в районе дома 19/1 на Нахимовском проспекте и одну полосу Нахимовского проспекта в районе дома 25а.

Кроме того, сложности с проездом машин будут наблюдаться на участке 5-го Рощинского проезда от дома 10 на 2-ой Рощинской улице до дома 13 на улице Серпуховской Вал с 20 октября по 10 декабря.