Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор рассказал, как болеют гриппом в Москве 

News.ru + ещё 16 3 часа назад
Роспотребнадзор рассказал, как болеют гриппом в Москве
Фото: РИА Новости
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице оказался ниже эпидемического порога почти на треть в период с 7 по 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
В ведомстве заверили, что эпидемиологическая ситуация в Москве остаётся спокойной. Медики отмечают снижение числа зарегистрированных случаев заболевания гриппом и ОРВИ у москвичей уже третью неделю, передаёт «Москва 24».
Эксперты при этом учитывали статистические данные среди всех возрастных групп. Они подсчитали, что в целом уровень заболеваемости ниже эпидемпорога на 29,8%.
Врачи считают, что снижению уровня заболеваемости у москвичей способствовала вакцинация. Более трёх миллионов человек уже сделали прививки. За свой счёт и на средства работодателя привились свыше 1,2 миллиона столичных жителей.
В ведомстве напомнили, что москвичи могут сделать прививку по системе ОМС в прививочных кабинетах поликлиник государственной системы здравоохранения. Бесплатная вакцинация доступна для москвичей с российским паспортом и полисом.
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
News.ru: последние новости
Эксперимент по выдаче электронных паспортов предложили провести в 2020 году Эксперимент по выдаче электронных паспортов предложили провести в 2020 году Новый терминал С1 заработает в Шереметьево 15 января Новый терминал С1 заработает в Шереметьево 15 января Имена Есения и Хабиб стали самыми популярными в Москве Имена Есения и Хабиб стали самыми популярными в Москве
Комментарии
Новости Москвы , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные США непристойно отозвались о России
Военные США непристойно отозвались о России26
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути32
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках14
Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР
Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР368
«Угроза обострения»: в РФ оценили ситуацию в Донбассе
«Угроза обострения»: в РФ оценили ситуацию в Донбассе23
Видео
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
00:56
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
В мире
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
03:59
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
Происшествия
Военные США непристойно отозвались о России
00:24
Военные США непристойно отозвались о России
Армия Войска
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
01:44
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
Происшествия
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
00:26
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
Общество
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
00:24
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
Общество
Появилось видео с места убийства молодой матери
00:20
Появилось видео с места убийства молодой матери
Криминал Происшествия
Россия испытает ядерную триаду
00:34
Россия испытает ядерную триаду
Армия Оружие
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
01:20
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
США В мире
Задержание убивших биатлониста попало на видео
03:58
Задержание убивших биатлониста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение