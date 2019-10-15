Роспотребнадзор рассказал, как болеют гриппом в Москве

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице оказался ниже эпидемического порога почти на треть в период с 7 по 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве заверили, что эпидемиологическая ситуация в Москве остаётся спокойной. Медики отмечают снижение числа зарегистрированных случаев заболевания гриппом и ОРВИ у москвичей уже третью неделю, передаёт «Москва 24».

Эксперты при этом учитывали статистические данные среди всех возрастных групп. Они подсчитали, что в целом уровень заболеваемости ниже эпидемпорога на 29,8%.

Врачи считают, что снижению уровня заболеваемости у москвичей способствовала вакцинация. Более трёх миллионов человек уже сделали прививки. За свой счёт и на средства работодателя привились свыше 1,2 миллиона столичных жителей.

В ведомстве напомнили, что москвичи могут сделать прививку по системе ОМС в прививочных кабинетах поликлиник государственной системы здравоохранения. Бесплатная вакцинация доступна для москвичей с российским паспортом и полисом.