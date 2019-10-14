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Столичные власти высказались по застройке Бадаевского завода 

Вести.Ru 5 часов назад
Власти высказались по застройке Бадаевского завода
Фото: SHUTTERSTOCK.COM
При редевелопменте Бадаевского завода следует учесть интересы всех сторон и сохранить культурное наследие, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Чиновник отметил, что проект с парящими домами разработан лучшими мировыми архитекторами, и его реализация станет серьезным достижением для города, передает РИА Новости.
"Как это будет выглядеть — это вопрос, требующий обсуждения, если надо, будем его рассматривать", — добавил заммэра.
Он также сообщил, что редевелопмент не осложнит транспортную ситуацию в районе, и увеличение количества машин в данной локации не предполагается.
По оценкам экспертов, инвестиции в проект на территории Бадаевского пивоваренного завода могут составить 10-20 миллиардов рублей. Проект был разработан швейцарским архитектурным бюро и предусматривает новое строительство между набережной и корпусами завода. Дома будут возводить на 35-метровых колоннах, это позволит открыть исторический архитектурный ансамбль со всех точек обзора.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Правительство Москвы , РИА Новости
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