Столичные власти высказались по застройке Бадаевского завода

При редевелопменте Бадаевского завода следует учесть интересы всех сторон и сохранить культурное наследие, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Чиновник отметил, что проект с парящими домами разработан лучшими мировыми архитекторами, и его реализация станет серьезным достижением для города, передает РИА Новости.

"Как это будет выглядеть — это вопрос, требующий обсуждения, если надо, будем его рассматривать", — добавил заммэра.

Он также сообщил, что редевелопмент не осложнит транспортную ситуацию в районе, и увеличение количества машин в данной локации не предполагается.

По оценкам экспертов, инвестиции в проект на территории Бадаевского пивоваренного завода могут составить 10-20 миллиардов рублей. Проект был разработан швейцарским архитектурным бюро и предусматривает новое строительство между набережной и корпусами завода. Дома будут возводить на 35-метровых колоннах, это позволит открыть исторический архитектурный ансамбль со всех точек обзора.