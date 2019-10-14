На Люблино-Дмитровской ветке появятся три новые станции

«Салатовую» линию метро продлят до поселка Северный

Люблино-Дмитровскую линию метро продлят до поселка Северный, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в интервью «Российской газете». Строительные работы уже стартовали. На новом участке появятся три станции — «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех».

Новый участок «Салатовой» линии пройдет вдоль Дмитровского шоссе. Отмечается, что такое решение должно снизить транспортную нагрузку с магистрали и прилегающих улиц Широкой и Череповецкой.

Также Бочкарев отметил, что недавно началось строительство Коммунарской ветки, которая будет идти от «Севастопольского проспекта» до Троицка. Длина новой линии составит около 30 километров. В ее состав войдет 16 станций.