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«Салатовую» линию метро продлят до поселка Северный 

Моя Москва.онлайн 1 час назад
На Люблино-Дмитровской ветке появятся три новые станции
Фото: mymsk.online
Люблино-Дмитровскую линию метро продлят до поселка Северный, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в интервью «Российской газете». Строительные работы уже стартовали. На новом участке появятся три станции — «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех».
Новый участок «Салатовой» линии пройдет вдоль Дмитровского шоссе. Отмечается, что такое решение должно снизить транспортную нагрузку с магистрали и прилегающих улиц Широкой и Череповецкой.
Также Бочкарев отметил, что недавно началось строительство Коммунарской ветки, которая будет идти от «Севастопольского проспекта» до Троицка. Длина новой линии составит около 30 километров. В ее состав войдет 16 станций.
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев , "Российская газета"
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