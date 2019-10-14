Московская канатная дорога переходит на новый график работы

Московская канатная дорога переходит на новый график работы с 15 октября. Об этом говорится в Twitter-аккаунте московского транспорта.

Согласно имеющейся информации, теперь в понедельник проездом можно будет воспользоваться с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг — с 11:00 до 21:00, в пятницу — с 11:00 до 23:00, в субботу и праздничные дни — с 10:00 до 23:00 и в воскресенье — с 10:00 до 21:00.

В сентябре председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что планируется разработать проекты еще трех канатных дорог в нескольких районах столицы.

По ее словам, канатка может появиться по трем направлениям: автовокзал "Южные ворота" — станция метро "Алма-Атинская" — Капотня; станция метро "Нагатинская" — набережная Марка Шагала; Парк развлечений "Остров мечты" — Бобровый остров — станция метро "Нагатинский затон".

Ранее сообщалось, что еще 10 канатных дорог рассчитывают построить в столице на основе концессионных соглашений. Протяженность новых канаток составит не менее 40 километров, предполагаемый пассажиропоток — 66 тысяч человек.

Первая канатная дорога через Москву-реку появилась в столице в ноябре прошлого года. Она связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина. Канатная дорога рассчитана на перевозку до 1,6 тысячи пассажиров в час.

Московская канатная дорога выполняет сразу несколько функций. Во-первых — туристическую и прогулочную, во-вторых — транспортную (добраться от Воробьевых гор до стадиона можно за пять минут), в-третьих — спортивную.