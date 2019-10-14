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Московская канатная дорога переходит на новый график работы 

Москва24 1 час назад
Канатная дорога переходит на новый график работы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московская канатная дорога переходит на новый график работы с 15 октября. Об этом говорится в Twitter-аккаунте московского транспорта.
Согласно имеющейся информации, теперь в понедельник проездом можно будет воспользоваться с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг — с 11:00 до 21:00, в пятницу — с 11:00 до 23:00, в субботу и праздничные дни — с 10:00 до 23:00 и в воскресенье — с 10:00 до 21:00.
В сентябре председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что планируется разработать проекты еще трех канатных дорог в нескольких районах столицы.
По ее словам, канатка может появиться по трем направлениям: автовокзал "Южные ворота" — станция метро "Алма-Атинская" — Капотня; станция метро "Нагатинская" — набережная Марка Шагала; Парк развлечений "Остров мечты" — Бобровый остров — станция метро "Нагатинский затон".
Ранее сообщалось, что еще 10 канатных дорог рассчитывают построить в столице на основе концессионных соглашений. Протяженность новых канаток составит не менее 40 километров, предполагаемый пассажиропоток — 66 тысяч человек.
Первая канатная дорога через Москву-реку появилась в столице в ноябре прошлого года. Она связала олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина. Канатная дорога рассчитана на перевозку до 1,6 тысячи пассажиров в час.
Московская канатная дорога выполняет сразу несколько функций. Во-первых — туристическую и прогулочную, во-вторых — транспортную (добраться от Воробьевых гор до стадиона можно за пять минут), в-третьих — спортивную.
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Новости Москвы , Юлиана Княжевская
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