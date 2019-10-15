Пешеходный переход через пути МЦК построят в районе Сокол

Пешеходный переход построят над путями Московского центрального кольца на севере столицы. Об этом сообщается на портале Стройкомплекса.

Как уточнили в пресс-службе Москомэкспертизы, проект строительства уже согласован. Новый внеуличный переход через МЦК появится в створе улицы Врубеля и Проектируемого проезда №6560 в столичном районе Сокол. Он будет расположен близ дома № 12 на улице Панфилова, длина прохожей части составит порядка 140 метров.

По данным Москомэкспертизы, с южной и северной сторон пешеходного перехода разместятся опорные башни-вестибюли. Это будут двухэтажные постройки с техническими помещениями — диспетчерской, зоной для лифтового оборудования — на нижнем ярусе. Попасть внутрь можно будет по лестницам или на лифте, отметили в пресс-службе ведомства. Кроме того, переход оборудуют автоматической пожарной сигнализацией, системой охранного телевидения, чтобы обеспечить безопасность горожан.

Проект предусматривает не только строительство перехода, но и частичное переустройство железнодорожной инфраструктуры, а также создание сетей связи, наружного освещения, электроснабжения и водостока.