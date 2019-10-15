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Пешеходный переход через пути МЦК построят в районе Сокол 

Москва24 + ещё 9 4 часа назад
Пешеходный переход через пути МЦК построят в районе Сокол
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пешеходный переход построят над путями Московского центрального кольца на севере столицы. Об этом сообщается на портале Стройкомплекса.
Как уточнили в пресс-службе Москомэкспертизы, проект строительства уже согласован. Новый внеуличный переход через МЦК появится в створе улицы Врубеля и Проектируемого проезда №6560 в столичном районе Сокол. Он будет расположен близ дома № 12 на улице Панфилова, длина прохожей части составит порядка 140 метров.
По данным Москомэкспертизы, с южной и северной сторон пешеходного перехода разместятся опорные башни-вестибюли. Это будут двухэтажные постройки с техническими помещениями — диспетчерской, зоной для лифтового оборудования — на нижнем ярусе. Попасть внутрь можно будет по лестницам или на лифте, отметили в пресс-службе ведомства. Кроме того, переход оборудуют автоматической пожарной сигнализацией, системой охранного телевидения, чтобы обеспечить безопасность горожан.
Проект предусматривает не только строительство перехода, но и частичное переустройство железнодорожной инфраструктуры, а также создание сетей связи, наружного освещения, электроснабжения и водостока.
Ранее сообщалось, что около ТПУ "Верхние Лихоборы" появятся парковка и пешеходные галереи. Как напомнила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, ТПУ формируется на базе станции метро "Верхние Лихоборы", железнодорожной платформы НАТИ и станции МЦК Лихоборы. Проект также предусматривает обустройство новых улиц с пятью светофорами и плоскостных перехватывающих паркингов.
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Новости Москвы , Юлиана Княжевская
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