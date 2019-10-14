Более 15 тысяч москвичей прошли тест на симптомы депрессии 

Более 15 тысяч москвичей поучаствовали в тесте столичного департамента труда и социальной защиты населения на выявление признаков депрессии, сообщает Агентство "Москва".
Акция, прошедшую 10 и 11 октября, инициировал департамент труда и социальной защиты населения. Ее приурочили ко Дню психического здоровья.
Тест можно было пройти на сайте департамента или лично в 23 территориальных подразделениях Московской службы психологической помощи населению и в 27 семейных центрах.
Выяснилось, что 73,6% респондентов не имеют симптомов депрессии.
По данным ВЦИОМ, число постоянно испытывающих стресс россиян растет. За последние девять лет показатель увеличился с 3 до 8%. Чаще всего на данную проблему жалуются женщины, а также молодежь возрасте от 18 до 24 лет.
Ранее специалист Московской службы психологической помощи Констанция Равло рассказала, что сон, медитация и правильное питание помогут сохранить психическое здоровье.