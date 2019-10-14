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На станции метро «Выставочная» произошёл пожар 

Каховка + ещё 3 43 минуты назад
На станции метро «Выставочная» произошёл пожар
Фото: Каховка
В Москве на станции метро «Выставочная» в подсобном помещении произошёл пожар, к настоящему времени возгорание локализовано. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Москвы.
«В 12:15 поступила заявка на задымление на станции метро «Выставочная». По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходило незначительное загорание в подсобном помещении на минус первом этаже», — заявили в спасательном ведомстве.
На данный момент пожар локализован, жертв вне.
«Станция метро «Выставочная» временно закрыта на вход», — заявили в метро.
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Новости Москвы , Погода , Пожары
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