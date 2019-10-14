У четырех больниц благоустроили новые парковки

У четырех городских больниц благоустроили новые парковки

Москве завершены работы по благоустройству парковок четырех больниц. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.

Так, дополнительное пространство для машин появилось возле больниц № 15 имени О. М. Филатова, имени В. В. Вересаева, имени Ф. И. Иноземцев и детской больницы № 9 имени Г. Н. Сперанского.

При обновлении парковочного пространства специалисты учитывали расположение зданий и зеленых насаждений. В приоритете стояла возможность в любое время суток максимально близко подъехать к приемному отделению для оказания экстренной помощи. Для этого на парковках обозначены специальные зоны. Движение организовано таким образом, что машины пациентов и скорой помощи, а также пешеходы не пересекаются и не мешают друг другу.

До конца года еще при 13 столичных больницах появятся обновленные парковочные пространства для комфортного пребывания пациентов и посетителей на территории клиник.