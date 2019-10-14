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У четырех городских больниц благоустроили новые парковки 

Москва меняется 7 часов назад
У четырех больниц благоустроили новые парковки
Фото: Cергей Авдуевский / Москва меняется
В Москве завершены работы по благоустройству парковок четырех больниц. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.
Так, дополнительное пространство для машин появилось возле больниц № 15 имени О. М. Филатова, имени В. В. Вересаева, имени Ф. И. Иноземцев и детской больницы № 9 имени Г. Н. Сперанского.
При обновлении парковочного пространства специалисты учитывали расположение зданий и зеленых насаждений. В приоритете стояла возможность в любое время суток максимально близко подъехать к приемному отделению для оказания экстренной помощи. Для этого на парковках обозначены специальные зоны. Движение организовано таким образом, что машины пациентов и скорой помощи, а также пешеходы не пересекаются и не мешают друг другу.
До конца года еще при 13 столичных больницах появятся обновленные парковочные пространства для комфортного пребывания пациентов и посетителей на территории клиник.
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