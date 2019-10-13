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Более 150 тыс. человек посетили павильон МЦД 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Более 150 тыс. человек посетили павильон МЦД
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Свыше 150 тысяч человек посетили демонстрационный павильон Московских центральных диаметров (МЦД) со дня его открытия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.
"Павильон МЦД посетили более 150 тысяч человек, со дня открытия ежедневное количество посетителей выросло в два раза. Чем ближе запуск МЦД, тем больше будущих пассажиров интересуются проектом и приходят в павильон за консультацией", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за девять месяцев павильон стал популярной площадкой у иностранных туристов. С момента открытия павильона его успели посетить туристы из Франции, Англии, США, Армении, Казахстана, Украины, Испании, Италии, Великобритании, Китая, Индии и других стран.
Павильон МЦД открылся 21 декабря 2018 года. В павильоне МЦД есть маршрутизатор, с помощью которого можно построить новые альтернативные маршруты и оценить экономию времени в пути. Однако главный выставочный экспонат павильона — полноразмерный макет поезда "Иволга".
Гости могут посетить кабину машиниста поезда и "прокатиться" по первым двум диаметральным маршрутам в очках виртуальной реальности. Павильон МЦД расположен на площади у Киевского вокзала. Он работает с 09:00 до 21:00.
Первые два диаметра запустят в ноябре. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" соединят 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро и МЦК.
Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро — с 5:30 до 1:00. Также будет действовать единая билетная система.
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