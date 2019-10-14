В «Зарядье» пройдёт выставка «Города в движении»

С 22 октября по 15 декабря в павильоне «Медиацентр» гости смогут увидеть работы художников, архитекторов и графиков.
Побывать на набережной Тибра, увидеть с нового ракурса Кутузовский проспект, зарядиться энергией Манхэттена и оказаться на Уферштрассе будущего. Выставка «Города в движении» в парке «Зарядье» приглашает совершить виртуальную прогулку по самым красивым мегаполисам мира: Риму, Нью-Йорку, Берлину и Москве. Экспозиция откроется 22 октября в павильоне «Медиацентр».
В проекте приняли участие мастера городского пейзажа и архитектурного рисунка — акварелисты Альваро Кастаньет (Уругвай) и Томас Шаллер (США), главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и архитектор и график Сергей Чобан. В своих работах авторы стремятся не столько к достоверному воспроизведению реальности, сколько к передаче ощущений от городской среды.
Выставка разместится на двух уровнях павильона «Медиацентр» — в холле и выставочном зале. Первая часть экспозиции состоит из произведений участников в цифровой анимации. Для этого раздела каждый автор выбрал город, который хорошо знает и любит: Сергей Кузнецов — Москву, Сергей Чобан — Берлин, Томас Шаллер — Рим, Альваро Кастаньет — Нью-Йорк. Видео погрузит зрителей в пространство картин и рисунков и позволит прочувствовать атмосферу четырех мегаполисов.
В выставочном зале можно будет увидеть оригиналы работ, задействованных в анимации, а также другие произведения, созданные авторами в путешествиях по разным странам. В тонкой и точной графике Сергея Чобана отражена идея движения городов во времени. Ощущение движения удалось передать и Томасу Шаллеру на картинах с изображением пейзажей.
Эффект динамики — основа композиций Альваро Кастаньета, построенных на балансе четких и размытых очертаний.
«Живопись — это мой способ быть активным участником жизни. В городском шуме и суете, в гуще событий я как рыба в воде. Я стараюсь изобразить не только архитектурные формы, прельщающие глаз своим великолепием, но и звуки, и даже запахи. Самое важное для меня, как бы тривиально это ни звучало, — настроение и атмосфера», — делится Альваро Кастаньет.