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В Музее Победы появился клуб военной авторской песни 

Вести Подмосковья + ещё 1 13 октября 2019
В Музее Победы появился клуб военной авторской песни
Фото: «Информационный центр» ФГБУК «Музей Победы»
12 октября в Музее Победы открылся клуб военной авторской песни «Ветер Победы». Об этом сообщает «Информационный центр» ФГБУК «Музей Победы». Организаторы — Союз десантников России и Музея Победы — хотят объединить многочисленных авторов песен военно-патриотической направленности.
В концерте, посвящённом открытию клуба, приняли участие лучшие военные барды России. Для гостей выступили полковник запаса Анатолий Пшеничный, участник войны в Афганистане Сергей Кузнецов, военный врач Андрей Дербилов, руководитель группы «Возвращение» Сергей Канунников и другие.
Организаторы хотят, чтобы в клубе регулярно собирались ветераны силовых структур. Бесплатные концерты военной авторской песни будут проводить ежемесячно.
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов , Сергей Канунников
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