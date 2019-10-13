В Музее Победы появился клуб военной авторской песни 

12 октября в Музее Победы открылся клуб военной авторской песни «Ветер Победы». Об этом сообщает «Информационный центр» ФГБУК «Музей Победы». Организаторы — Союз десантников России и Музея Победы — хотят объединить многочисленных авторов песен военно-патриотической направленности.
В концерте, посвящённом открытию клуба, приняли участие лучшие военные барды России. Для гостей выступили полковник запаса Анатолий Пшеничный, участник войны в Афганистане Сергей Кузнецов, военный врач Андрей Дербилов, руководитель группы «Возвращение» Сергей Канунников и другие.
Организаторы хотят, чтобы в клубе регулярно собирались ветераны силовых структур. Бесплатные концерты военной авторской песни будут проводить ежемесячно.