В Хорошево-Мневниках появится крупный парк

В Москве появится крупный парк в Хорошево-Мневниках

Парк на территории 67 гектаров планируется создать в столичном районе Хорошево-Мневники, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

По его словам, Хорошево-Мневники сейчас активно развивается, в том числе с точки зрения транспортной инфраструктуры. Также здесь в ближайшие три года планируется построить район по реновации на 200 тысяч квадратных метров.

"Кроме того, мы планируем создать здесь очень хороший современный парк на территории в 67 гектаров. Сейчас мы готовим документы на архитектурный конкурс, думаю, что до конца года мы его объявим", — рассказал заммэра.

Он также добавил, что в районе появится множество спортивных сооружений и физкультурно-оздоровительных конкурсов.