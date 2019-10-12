Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве появится крупный парк в Хорошево-Мневниках 

РИА Недвижимость 3 часа назад
В Хорошево-Мневниках появится крупный парк
Фото: РИА Недвижимость
Парк на территории 67 гектаров планируется создать в столичном районе Хорошево-Мневники, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, Хорошево-Мневники сейчас активно развивается, в том числе с точки зрения транспортной инфраструктуры. Также здесь в ближайшие три года планируется построить район по реновации на 200 тысяч квадратных метров.
"Кроме того, мы планируем создать здесь очень хороший современный парк на территории в 67 гектаров. Сейчас мы готовим документы на архитектурный конкурс, думаю, что до конца года мы его объявим", — рассказал заммэра.
Он также добавил, что в районе появится множество спортивных сооружений и физкультурно-оздоровительных конкурсов.
"Мы считаем, что этот район будет одним из лучших в Москве", — добавил Хуснуллин.
Молодая пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась
РИА Недвижимость: последние новости
Более 20 ярмарочных павильонов будут работать в Москве к концу года Более 20 ярмарочных павильонов будут работать в Москве к концу года В Москве начались публичные слушания по реновации кварталов еще в 6 районах В Москве начались публичные слушания по реновации кварталов еще в 6 районах На станциях второго участка Некрасовской линии метро идут отделочные работы На станциях второго участка Некрасовской линии метро идут отделочные работы
Новости Москвы , Марат Хуснуллин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль прокомментировал идею возвращения смертной казни
Кремль прокомментировал идею возвращения смертной казни100
Начальник колонии избил заключенного и поплатился
Начальник колонии избил заключенного и поплатился10
В «Артеке» умер ребенок
В «Артеке» умер ребенок135
Убийцу девочки тайно вывезли из Саратова
Убийцу девочки тайно вывезли из Саратова226
Трое напали на чемпиона мира по каратэ на Урале
Трое напали на чемпиона мира по каратэ на Урале10
Видео
Названо число погибших россиян в Ан-72
00:43
Названо число погибших россиян в Ан-72
Происшествия Катастрофы
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
05:48
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
Шоу-бизнес
В «Артеке» умер ребенок
00:27
В «Артеке» умер ребенок
Происшествия
Кремль прокомментировал идею возвращения смертной казни
02:13
Кремль прокомментировал идею возвращения смертной казни
Политика Другое
Начальник колонии избил заключенного и поплатился
00:51
Начальник колонии избил заключенного и поплатился
Происшествия
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи
04:41
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи
Происшествия
Астрономы показали видео со вспышкой чёрной дыры
00:37
Астрономы показали видео со вспышкой чёрной дыры
Наука и техника Наука
«Касается всех»: Путин попросил иностранцев на выход из Сирии
04:04
«Касается всех»: Путин попросил иностранцев на выход из Сирии
Политика
Убийцу девочки тайно вывезли из Саратова
00:43
Убийцу девочки тайно вывезли из Саратова
Происшествия
Додон выполнил данное Путину обещание
02:26
Додон выполнил данное Путину обещание
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение