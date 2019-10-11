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Турникеты московского метро будут обновлены 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Турникеты в московском метро ждет обновление
Фото: РИА Новости
Как сообщил заместитель Мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Новое программное обеспечение установят на турникетах Московского метрополитена в ближайшее время в рамках подготовки к запуску Московских центральных диаметров (МЦД), это позволит сократить время считывания большинства банковских карт до одной секунды.
Турникеты метро будут считывать большинство банковских карт за одну секунду. Это в два раза быстрее, чем сейчас. Это произойдет за счет обновления системы обработки данных и использования новой модели списания средств с карты, приуроченной к запуску Московских центральных диаметров. Сейчас скорость реагирования турникета на валидацию банковских карт составляет, в среднем, две секунды.
Максим Ликсутов уточнил, что обновление системы будет проходить в два этапа. Первый этап уже запущен, на девяти станциях метро обновили программное обеспечение в турникетах, в ближайшие две недели новое ПО загрузят в турникеты на всех станциях метро. Благодаря этому, пассажиры уже сейчас смогут почувствовать увеличение скорости считывания банковских карт при оплате проезда. Доработка системы позволит повысить проходимость турникетов на станциях метро. Это особенно важно на пересадочных станциях между метро и МЦД.
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