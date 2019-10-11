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В Москве сократилось время приезда скорой помощи 

Моя Москва.онлайн + ещё 1 6 часов назад
В Москве сократилось время приезда скорой помощи
Фото: РИА Новости
В Москве среднее время прибытия бригады скорой помощи на место дорожно-транспортного происшествия составляет 7,7 минуты, сообщет официальный сайт Мэра Москвы.
В 2017 году данный показатель не превышал 8 минут. За 10,4 минуты и 10,5 минут скорая приезжает при подозрении на инфаркт и инсульт.
Показатели соответствуют высокому уровню крупнейших мировых столиц и даже превышают их в некоторых случаях. На станции скорой помощи имени Пучкова время ожидания диспетчера сокращено до 4 секунд. Сотрудник в течение двух минут после вызова передает информацию о вызове медицинской бригаде. Затем в среднем за 12 минут бригада скорой помощи приезжает к пациенту, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов.
1040 бригад скорой помощи ежесуточно дежурит в Москве. За день диспетчерская служба Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова получает более 15 тысяч звонков.
Бригады московских скорых продолжат переоснащаться новым оборудованием в ближайший год.
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Новости Москвы , Николай Плавунов
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