Москвичам покажут проекты по реновации в шести районах

Стартовали публичные слушания по реновации в шести районах столицы

Стартовали публичные слушания по шести проектам кварталов программы реновации, говорится на портале мэра и правительства столицы

С жителями обсудят, как будут выглядеть новые микрорайоны, где появятся общественные пространства, улицы, объекты социальной инфраструктуры — детские сады, школы, поликлиники, больницы и центры "Мои документы".

"Впервые публичные слушания пройдут в Зеленоградском округе — жителям представят застройку микрорайона 19 района Крюково. Два проекта расположены в Северном округе — это микрорайоны 8, 9 Бескудниковского района и микрорайоны 11, 12 в Западном Дегунине", — рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Также жители столицы увидят проекты реновации в микрорайоне 3 района Покровское-Стрешнево и в кварталах 58, 59 района Фили-Давыдково. Еще один проект представят в районе Измайлово по адресу: Сиреневый бульвар, владение 4.

Экспозиция по проектам откроется 18 октября и продлится семь дней.

В апреле на публичных слушаниях обсуждалась застройка в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино.

В конце сентября сообщалось, что по программе реновации уже переехали около 15 тысяч москвичей. Каждый из горожан голосовал за то, каким их район будет после реновации: сколько будет школ, детских садов, нужен ли бассейн или лучше разбить парк.

Всего из пятиэтажек переехать в новые квартиры с отделкой комфорт-класса смогут больше миллиона человек. Тем, кто участвует в программе реновации, дают равнозначные квартиры — то есть число комнат и жилая площадь остается прежней.

Программа реновации по сносу ветхого жилья была утверждена в августе 2017 года. Демонтаж хрущевок проводят по специальной технологии так называемого "умного сноса". С момента старта программы уже построены 47 домов, 43 из которых переданы под заселение.