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Число станций метро Москвы с кофейнями в переходах выросло вчетверо 

РИА Новости + ещё 1 6 часов назад
Число станций метро с кофейнями выросло вчетверо
Фото: РИА Новости
Количество станций, где пассажиры могут купить свежесваренный кофе, за год выросло вчетверо, сообщил РИА Новости руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.
"Сейчас свежесваренный кофе в киоске или павильоне можно купить на 34 станциях метрополитена. Здесь пассажирам предлагают горячий кофейный напиток, а также чай и выпечку. С приходом холодов вкусная еда и кофе не только согревают, но и поднимают настроение, — спрос на кофейни в метро осенью всегда растёт", — рассказал Ликсутов.
Он также отметил, что наибольшей популярностью кофейни пользуются на станциях "Коньково", "Китай-город", "Коломенская" и "Лермонтовский проспект". Количество торговых помещений, где арендаторы открыли мини-кафе, на этих станциях достигает 4-5.
"Большое число кофеен продиктовано спросом самих пассажиров", — подчеркнул Ликсутов.
Заммэра также отметил, что на 47 станциях метро установлены вендинговые автоматы с горячими напитками. Среди таких станций: "Алтуфьево", "Первомайская", "Новоясеневская", "Люблино", "Домодедовская" и "Беговая". По его словам, в вендинге также можно купить снеки или воду, кофе и чай, мороженое, аптечные нелекарственные товары, аксессуары. Всего в метро работает 305 таких аппаратов.
"В переходах метрополитена пассажиры могут также купить и другие товары повседневного спроса: продукты питания, одежду, аксессуары, цветы. Торговые киоски и павильоны расположены в переходах станций как в центре Москвы, так и в отдаленных районах столицы. Сейчас их количество уже превысило 500 и в будущем продолжит расти по мере проведения ремонтов", — сообщил Ликсутов.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , РИА Новости
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