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Более 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за день 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Более 20% месячной нормы осадков выпало в Москве
Фото: РИА Новости
За минувшие сутки в столице выпало около 20 процентов месячной нормы осадков в виде дождя.
"Прирост осадков, по предварительным расчетам, составил 13 миллиметров. Это данные главной московской метеостанции на ВДНХ", — цитирует "Интерфакс" представителя метеобюро столицы.
Норма осадков для октября в городе — 59 миллиметров. По словам синоптиков, дождь в Москве будет идти до утра пятницы.
Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Он действует с 12:00 10 октября до полуночи.
Сотрудники Гидрометцентра рекомендовали автомобилистам повременить с заменой резины на зимнюю. Замену нужно будет произвести, когда дневная температура опустится ниже пяти градусов тепла.
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Новости Москвы , Погода , Интерфакс
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