В Москве начал работу музей-квартира семьи Маяковских

В Студенецком переулке в Москве начал работу музей-квартира семьи Маяковских, сообщает kp.ru.

В этой квартире жили мать поэта Александра и его сёстры Людмила и Ольга.

«Сестра Людмила закончила Строгановское училище и работала художником по тканям. Ольга трудилась на почтамте на Мясницкой. И не любила свою работу. Тогда Владимир устроил её техническим секретарём в журнал «ЛЕФ», который сам же и выпускал», — заявила научный сотрудник Государственного музея Маяковского Марина Кошелева.

По её словам, всё имущество и квартиру Людмила завещала музею. Сестра Маяковского скончалась 12 сентября 1972 года.