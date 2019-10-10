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В Москве начал работу музей-квартира семьи Маяковских 

RT на русском 1 час назад
В Москве начал работу музей-квартира семьи Маяковских
Фото: ©mos.ru
В Студенецком переулке в Москве начал работу музей-квартира семьи Маяковских, сообщает kp.ru.
В этой квартире жили мать поэта Александра и его сёстры Людмила и Ольга.
«Сестра Людмила закончила Строгановское училище и работала художником по тканям. Ольга трудилась на почтамте на Мясницкой. И не любила свою работу. Тогда Владимир устроил её техническим секретарём в журнал «ЛЕФ», который сам же и выпускал», — заявила научный сотрудник Государственного музея Маяковского Марина Кошелева.
По её словам, всё имущество и квартиру Людмила завещала музею. Сестра Маяковского скончалась 12 сентября 1972 года.
В 2018 году сайт «Москва 24» сообщал о реставрации дома, где бывали Александр Пушкин и Николай Гоголь.
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