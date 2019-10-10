В мэрии рассказали, как преобразится восток Москвы

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Территорию у новых станций метро на востоке столицы благоустроят 

Управа района Косино-Ухтомский 3 часа назад
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Фото: РИА Новости
На востоке столицы к ноябрю завершится благоустройство у новых станций Некрасовской линии метро, в том числе, «Косино».
«Завершаются основные работы по благоустройству территорий, прилегающих к открытым и строящимся станциям метро. В том числе у станции «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино», — отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Уточняется, что у метро уложат плитку, обустроят новые скамейки и стелы навигации, поставят новые остановочные павильоны для наземного транспорта. Также у станций приведут в порядок тротуары и проезжую часть.
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Новости Москвы , Петр Бирюков
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