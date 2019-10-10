В Москве нашли неизвестную запись Гоголя

Писатель Николай Гоголь оставил в церковной книге запись о том, что стал крестным отцом. Соответствующие документы обнаружили в Главном архивном управлении Москвы , сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что Гоголь стал восприемником — человеком, который во время крещения принимает ребенка на руки после купели, — для сына поэта Алексея Хомякова и его жены Екатерины. Крещение прошло 31 января 1850 года в церкви Николая Чудотворца на Песках.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В церковной книге в графе сведений о восприемниках записано: 8-го класса чиновник Николай Васильевич Гоголь. Писать также оставил запись о том, что свидетельствует о верности указанных данных. По данным экспертов, написание букв и росчерк в конце фамилии подтверждают подлинность подписи.

Отмечается, что о присутствии Гоголя на крещении сына Хомякова было известно и ранее по упоминанию в некоторых исторических и литературоведческих работах, однако документально подтвердить факт удалось только сейчас. Это связано с путаницей с документами, так как метрические книги церквей до 1917 года велись в двух экземплярах.