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В Москве нашли неизвестную запись Гоголя 

Мослента 2 часа назад
В Москве нашли неизвестную запись Гоголя
Фото: РИА Новости
Писатель Николай Гоголь оставил в церковной книге запись о том, что стал крестным отцом. Соответствующие документы обнаружили в Главном архивном управлении Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Отмечается, что Гоголь стал восприемником — человеком, который во время крещения принимает ребенка на руки после купели, — для сына поэта Алексея Хомякова и его жены Екатерины. Крещение прошло 31 января 1850 года в церкви Николая Чудотворца на Песках.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
В церковной книге в графе сведений о восприемниках записано: 8-го класса чиновник Николай Васильевич Гоголь. Писать также оставил запись о том, что свидетельствует о верности указанных данных. По данным экспертов, написание букв и росчерк в конце фамилии подтверждают подлинность подписи.
Отмечается, что о присутствии Гоголя на крещении сына Хомякова было известно и ранее по упоминанию в некоторых исторических и литературоведческих работах, однако документально подтвердить факт удалось только сейчас. Это связано с путаницей с документами, так как метрические книги церквей до 1917 года велись в двух экземплярах.
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Новости Москвы , Алексей Хомяков , Николай Гоголь , Mos.ru
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