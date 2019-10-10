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Клеверные развязки или эстакады: в проекте «Активный гражданин» стартует новое голосование 

Mos.ru 3 часа назад
В проекте «Активный гражданин» стартует новое голосование
Фото: Mos.ru
Проект «Активный гражданин» запускает новое голосование, в котором горожане решат, нужно ли реконструировать клеверные развязки на северо-востоке и юге МКАД. Их планируется заменить современными эстакадами и тоннелями, которые увеличивают пропускную способность дороги.
В новом голосовании проекта будет пять вопросов. В первом москвичи ответят, поддерживают ли они идею реконструкции клеверных развязок, во втором — каким видом транспорта пользуются, в третьем — как часто бывают в районах, где планируются новые развязки с Осташковским и Алтуфьевским шоссе, а также с Липецкой улицей.
Два последних вопроса определят, будут ли голосующие пользоваться новыми развязками на МКАД и что они думают о транспортной ситуации, которая сложится после реконструкции.
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За последние годы в столице реконструировали 16 устаревших развязок клеверного типа. На их месте появились современные эстакады и тоннели. Благодаря этому пропускная способность развязок увеличилась на 30 процентов.

История вопроса

На МКАД осталось реконструировать четыре развязки
Проект «Активный гражданин» появился в 2014 году. Его участниками стали 2,6 миллиона человек. За пять лет проведено более четырех тысяч голосований и реализовано свыше трех тысяч решений горожан — в среднем 30–40 решений в месяц.
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