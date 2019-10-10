МЦД: горожане оценят проект наземного метро

Московские центральные диаметры: горожане оценят проект наземного метро

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное Московским центральным диаметрам (МЦД).

Москвичам предстоит ответить на четыре вопроса. В первую очередь жители обозначат свое отношение к наземному метро, а также расскажут, каким видом транспорта они пользуются чаще всего. Среди вариантов ответа — «метро, включая МЦК», «электрички», «наземный общественный транспорт», «личный автомобиль или каршеринг», «такси», «передвигаюсь пешком», «на велосипеде/самокате». Кроме того, москвичам предстоит ответить, как часто они бывают в районах, где проходят новые линии, а также планируют ли пользоваться наземным метро.

МЦД-1 Одинцово — Лобня откроют в конце 2019 — начале 2020 года. В это же время движение запустят по МЦД-2 Нахабино — Подольск. Линии наземного метро пройдут через центр и свяжут Москву с городами ближайшего Подмосковья. Открытие МЦД улучшит транспортное обслуживание более 3,7 миллиона человек, проживающих в 44 районах столицы и шести городах Московской области.

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«Активный гражданин» — онлайн-площадку для проведения голосований среди москвичей — запустили в 2014 году. С тех пор участниками проекта стали 2,6 миллиона человек.

«Активные граждане» приняли участие почти в четырех тысячах голосований. Жители выбирают улицы и дворы для благоустройства, мероприятия для фестивалей и праздников, а также предлагают свои идеи по развитию столицы.