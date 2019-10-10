Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московские центральные диаметры: горожане оценят проект наземного метро 

Mos.ru 4 часа назад
МЦД: горожане оценят проект наземного метро
Фото: Mos.ru
В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное Московским центральным диаметрам (МЦД).
Москвичам предстоит ответить на четыре вопроса. В первую очередь жители обозначат свое отношение к наземному метро, а также расскажут, каким видом транспорта они пользуются чаще всего. Среди вариантов ответа — «метро, включая МЦК», «электрички», «наземный общественный транспорт», «личный автомобиль или каршеринг», «такси», «передвигаюсь пешком», «на велосипеде/самокате». Кроме того, москвичам предстоит ответить, как часто они бывают в районах, где проходят новые линии, а также планируют ли пользоваться наземным метро.
МЦД-1 Одинцово — Лобня откроют в конце 2019 — начале 2020 года. В это же время движение запустят по МЦД-2 Нахабино — Подольск. Линии наземного метро пройдут через центр и свяжут Москву с городами ближайшего Подмосковья. Открытие МЦД улучшит транспортное обслуживание более 3,7 миллиона человек, проживающих в 44 районах столицы и шести городах Московской области.
Запуск МЦД позволит привлечь инвестиции в экономику городаЗапуск движения на МЦД повысит транспортную доступность более 100 предприятийКакие тарифы будут действовать на МЦДНайти работу благодаря МЦД: сколько рабочих мест позволит создать запуск нового вида транспорта
«Активный гражданин» — онлайн-площадку для проведения голосований среди москвичей — запустили в 2014 году. С тех пор участниками проекта стали 2,6 миллиона человек.
«Активные граждане» приняли участие почти в четырех тысячах голосований. Жители выбирают улицы и дворы для благоустройства, мероприятия для фестивалей и праздников, а также предлагают свои идеи по развитию столицы.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Mos.ru: последние новости
От Александра и Софии до Огнеслава и Феофании: как москвичи называли детей в этом году От Александра и Софии до Огнеслава и Феофании: как москвичи называли детей в этом году Клеверные развязки или эстакады: в проекте «Активный гражданин» стартует новое голосование Клеверные развязки или эстакады: в проекте «Активный гражданин» стартует новое голосование Имя рожденному на «Городской ферме» детенышу альпака выберут москвичи Имя рожденному на «Городской ферме» детенышу альпака выберут москвичи
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным
Зеленский отказался раскрыть содержание бесед с Путиным2
Путин произвел перестановки в Кремле
Путин произвел перестановки в Кремле460
Музыкант пожелал ВСУ погибнуть в Донбассе
Музыкант пожелал ВСУ погибнуть в Донбассе169
Украинец не выдержал оскорблений и покинул «Россию 1»
Украинец не выдержал оскорблений и покинул «Россию 1»186
В Лондоне умер беглый российский банкир
В Лондоне умер беглый российский банкир2
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
00:29
Аварийная посадка Ан-12 попала на видео
Происшествия
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
02:42
Зеленский раскрыл план «Б» по Донбассу
В мире Конфликты
Робот «Федор» может стать торговой маркой
02:58
Робот «Федор» может стать торговой маркой
Наука и техника
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение