Москвичкам расскажут о борьбе с послеродовой депрессией

О борьбе с с послеродовой депрессией расскажут психологи

Московские врачи в рамках психопросветительского проекта «Сказать не могу молчать» подготовили встречу для жительниц столицы «Мы маму услышим, мы маму поймем», которая нацелена помочь молодым мамам справиться с послеродовой депрессией, разрешить конфликты в семье, научиться понимать своего ребенка и уметь держать себя в эмоционально стабильном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

13 октября с 11:30 — 17:00 на территории библиотеки №129 (ул. Перерва, д. 56/2) психологи, психотерапевты, психиатры больницы №13 будут анонимно и бесплатно консультировать всех желающих.

Параллельно с этим для гостей мероприятия будут проходить лекции и мастер-классы, можно будет получить консультацию у специалистов по социальной работе.