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О борьбе с с послеродовой депрессией расскажут психологи 

Москва меняется + ещё 1 4 часа назад
Москвичкам расскажут о борьбе с послеродовой депрессией
Фото: РИА Новости
Московские врачи в рамках психопросветительского проекта «Сказать не могу молчать» подготовили встречу для жительниц столицы «Мы маму услышим, мы маму поймем», которая нацелена помочь молодым мамам справиться с послеродовой депрессией, разрешить конфликты в семье, научиться понимать своего ребенка и уметь держать себя в эмоционально стабильном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.
13 октября с 11:30 — 17:00 на территории библиотеки №129 (ул. Перерва, д. 56/2) психологи, психотерапевты, психиатры больницы №13 будут анонимно и бесплатно консультировать всех желающих.
Параллельно с этим для гостей мероприятия будут проходить лекции и мастер-классы, можно будет получить консультацию у специалистов по социальной работе.
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