Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны наиболее популярные имена новорожденных москвичей в 2019 году 

Вечерняя Москва + ещё 10 2 часа назад
Как москвичи называли детей в этом году
Фото: РИА Новости
Более 2200 новорожденных мальчиков в столице назвали Александром. Это имя стало наиболее популярным в 2019 году. Девочек чаще всего называли Софией (Софьей) — более 2400 детей. Об этом сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.
Кроме того, востребованными мужскими именами стали Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев и Матвей. Девочки чаще всего получали имена Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория, Полина, Анастасия, Елизавета и Ева.
Стоит отметить, что некоторые родители назвали детей необычными именами. В частности, 34 мальчика стали Добрынями, 26 — Хабибами. Ричардом Львом, Александром Полем, Цезарем и Огнеславом назвали еще по одному малышу.
Для девочек также выбирали редкие имена. Есенией стали 315 новорожденных, Лукерией — две малышки, Евфросиньей — две девочки и Феофанией — одна, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Вечерняя Москва: последние новости
Граффити к 200-летию открытия Антарктиды появится в центре Москвы Граффити к 200-летию открытия Антарктиды появится в центре Москвы Акция «Занимайте левую сторону эскалатора» стартовала в метро Москвы Акция «Занимайте левую сторону эскалатора» стартовала в метро Москвы Интерес людей к здоровью растет Интерес людей к здоровью растет
Новости Москвы , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян будут лечить мигранты
Россиян будут лечить мигранты23
Авиация ВВО сбила «противника» над Японским морем
Авиация ВВО сбила «противника» над Японским морем15
Ан-12 не смог выпустить шасси в Екатеринбурге
Ан-12 не смог выпустить шасси в Екатеринбурге1
В Иркутске произошло землетрясение
В Иркутске произошло землетрясение
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине381
Видео
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Украина
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Робот «Федор» может стать торговой маркой
02:58
Робот «Федор» может стать торговой маркой
Наука и техника
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение