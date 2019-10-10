Как москвичи называли детей в этом году

Стали известны наиболее популярные имена новорожденных москвичей в 2019 году

Более 2200 новорожденных мальчиков в столице назвали Александром. Это имя стало наиболее популярным в 2019 году. Девочек чаще всего называли Софией (Софьей) — более 2400 детей. Об этом сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Кроме того, востребованными мужскими именами стали Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев и Матвей. Девочки чаще всего получали имена Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория, Полина, Анастасия, Елизавета и Ева.

Стоит отметить, что некоторые родители назвали детей необычными именами. В частности, 34 мальчика стали Добрынями, 26 — Хабибами. Ричардом Львом, Александром Полем, Цезарем и Огнеславом назвали еще по одному малышу.

Для девочек также выбирали редкие имена. Есенией стали 315 новорожденных, Лукерией — две малышки, Евфросиньей — две девочки и Феофанией — одна, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.