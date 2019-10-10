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Москвичи выберут имя детенышу альпака, родившемуся на «Городской ферме» 

РИА Новости + ещё 8 3 часа назад
Москвичи выберут имя детенышу альпака
Фото: РИА Новости
Жители столицы смогут выбрать имя первому детенышу альпака, родившемуся на "Городской ферме", расположенной в "Парке ремесел" на ВДНХ, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"От матери малышка унаследовала покладистый характер, а от отца — густую кудрявую шерсть темного окраса. Дело осталось за малым — выбрать имя. И в этом мы рассчитываем на помощь неравнодушных горожан", — приводятся на сайте слова пресс-службы ВДНХ.
Имена для новорожденного альпака москвичи могут предложить на официальных страницах ВДНХ в Instagram, Facebook и ВКонтакте с 10 по 18 октября. Организаторы выберут самый красивый и необычный вариант.
Добавляется, что победитель получит сертификат на посещение "Городской фермы" номиналом 1500 рублей.
Увидеть детеныша альпака жители и гости столицы смогут на "Городской ферме" со вторника по воскресенье после полудня — в это время все семейство выходит прогуляться по территории вольера.
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