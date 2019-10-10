Москвичи выберут имя детенышу альпака, родившемуся на «Городской ферме»

Жители столицы смогут выбрать имя первому детенышу альпака, родившемуся на "Городской ферме", расположенной в "Парке ремесел" на ВДНХ, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"От матери малышка унаследовала покладистый характер, а от отца — густую кудрявую шерсть темного окраса. Дело осталось за малым — выбрать имя. И в этом мы рассчитываем на помощь неравнодушных горожан", — приводятся на сайте слова пресс-службы ВДНХ.

Имена для новорожденного альпака москвичи могут предложить на официальных страницах ВДНХ в Instagram, Facebook и ВКонтакте с 10 по 18 октября. Организаторы выберут самый красивый и необычный вариант.

Добавляется, что победитель получит сертификат на посещение "Городской фермы" номиналом 1500 рублей.

Увидеть детеныша альпака жители и гости столицы смогут на "Городской ферме" со вторника по воскресенье после полудня — в это время все семейство выходит прогуляться по территории вольера.