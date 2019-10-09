Вперед в будущее: в Москве прошел молодежный форум

Вперед в будущее: в Москве прошел общероссийский молодежный форум

Москве состоялся первый общероссийский молодежный форум "Будущее". Собравшиеся обсудили актуальные вопросы науки, культуры, спорта и образования молодежи.

Зрители, собравшиеся на форум "Будущее" в Колонном зале Дома союзов в ожидании спикеров обсуждали все больше настоящее. Например, нескольких студентов волновало, кого же все-таки назначат новым тренером футбольного "Спартака" . Вообще, тема спорта на форуме была одной из ключевых. Поэтому неудивительно, что выступавшая со сцены заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец будто приняла этот тематический пас из зрительного зала и тоже начала рассуждать о спорте. Она призвала всех собравшихся быть более активными и заботиться о своем здоровье.

"Сегодня здоровый образ жизни становится синонимом успеха. Если ты хочешь достичь в жизни успеха, то придерживайся здорового образа жизни", — отметила Голодец.

Найти 13%

Последние тенденции в молодежной среде явно радуют заместителя председателя правительства, Ольга Голодец подчеркнула, что все больше девушек и молодых людей поддерживают ЗОЖ, то есть здоровый образ жизни. Согласно данным исследования "Образ жизни российской молодежи", проведенного РАНХиГС в 2019 году, которые привела Голодец, почти 30% молодежи регулярно занимаются спортом, а еще 58% занимаются спортом время от времени.

"Вообще не занимаются спортом 13%. Ребята мы должны найти их и рассказать, как это важно, и привлечь на свою сторону", — сказала Голодец.

В этот момент в зале начали переглядываться, будто пытаясь найти кого-то неспортивного из этих 13 процентов.

Быть спортсменом не только полезно, но и выгодно. По словам Голодец, в настоящее время создаются общероссийские модели отбора спортивно одаренных детей, в соответствии с которыми определяются спортсмены, ежемесячно получающие гранты. В прошлом году подобные спортивные гранты получили 535 студентов.

Но не спортом единым. Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков отметил, что такие национальные проекты, как "Наука" и "Образование", во многом ориентированы на создание необходимых условий и инфраструктуры для развития, самореализации и успешной профессиональной деятельности молодого поколения.

"Молодежь — это очень активная, яркая и энергичная аудитория, со своим мировоззрением и стремлением изменить мир, сделать его лучше. И что важно, вы обладаете для этого огромным потенциалом. Буквально через 5‒10 лет именно вам предстоит стать той движущей силой, которая будет принимать важные для государства решения и воплощать их", — отметил Котюков.

Былое и Дума

В скором времени депутаты Госдумы в связи с ремонтом в здании парламента временно переедут в Дом союзов. Геннадий Зюганов Владимир Жириновский на форуме в Колонном зале будто выступили предвестниками будущих думских прений.

Лидер коммунистов напомнил публике об уникальной истории России.

"Я хочу вам напомнить, что в мире более 200 стран. Мы с вами имеем такую уникальную историю. В мире есть всего две страны, которые за 500 лет не теряли своего суверенитета, ‒ это Россия и Англия. И только одной стране более 700 лет пришлось с оружием в руках защищать свою веру, правду, землю, территорию, свою судьбу. И мы справились с этой задачей", — отметил Геннадий Зюганов.

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме обратил внимание публики на то, что судьбу державы решали, как правило, молодые люди.

"Александру Невскому было всего 22 года, когда он научил псов-рыцарей уважать русскую правду. Когда Дмитрий Донской стоял в Коломне и молился над кручей, ему не было и 30 лет. И в этом возрасте он собрал войско на поле Куликовом, где родилась наша великая история и державность. Петр Первый в 35 лет расколотил шведов под Полтавой и заявил, что отныне мы будем великим государством, с нами станут считаться и нас уважать. Если вы посмотрите на судьбу командиров взводов, рот, батальонов в Великую Отечественную, то им было всего 20‒25 лет", — напомнил Геннадий Зюганов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский решил вернуться к теме спорта. Он призвал относиться с осторожностью и опаской к спорту высших достижений, а вот физкультура — совсем другое дело. В этой связи Владимир Жириновский призвал не искать те самые 13%, о которых говорила Ольга Голодец. Зал встретил это предложение овацией. Кажется, у многих отлегло. На этом Жириновский решил не останавливаться и назвал эти пресловутые 13% ни больше ни меньше — гениями.

"Эти 13%, которые якобы не занимаются спортом, — они гении, они двигают человечество вперед. Без всякой физкультуры, без всякого спорта. Они гении, и их нужно поддерживать", — отметил Жириновский.

Все в буфет

Также Жириновский призвал собравшуюся молодежь активнее копить капитал. Но не финансовый, а интеллектуальный.

"Развивайте свои мозги — это главный ваш капитал. Если вы будете умные, опытные, соображать будете и будете смотреть вперед на 20 лет, тогда у вас будет успех", — отметил Жириновский.

После еще нескольких выступлений Владимир Жириновский все-таки решил закрепить успех у молодежной публики за собой, тем более за время заседания собравшиеся изрядно проголодались.

"Все в буфет! Я угощаю!" — призвал лидер ЛДПР.

На этом и закончилась основная часть форума, как и запасы съестного в буфете пять минут спустя.

Тем не менее самые стойкие продолжили обсуждение молодежной политики, влияния экологической обстановки на благополучие молодежи и патриотическое воспитание на других секциях форума. Как заверили организаторы, по результатам каждой из секций будут составлены резолюции, которые впоследствии направят в профильные комитеты Госдумы.