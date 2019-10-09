В московском метро заметили пассажира с козой

Пассажир московского метро взял с собой в подземку козу. Фотография опубликована в Telegram-канале «Метро Москвы».

«Повез свою козочку кататься на метро», — говорится в подписи к публикации.

На кадрах видно мужчину, стоящего у дверей вагона и держащего на руках козу.

В сентябре в одном из московских дворов заметили местную жительницу с козой. Девушка выгуливала своего питомца на поводке. Козы также встречались москвичам в Южном Бутово, возле Третьего транспортного кольца в районе станции метро «Беговая», а также в одном из столичных парков.