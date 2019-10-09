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В московском метро заметили пассажира с козой 

Мослента 3 часа назад
В московском метро заметили пассажира с козой
Фото: РИА Новости
Пассажир московского метро взял с собой в подземку козу. Фотография опубликована в Telegram-канале «Метро Москвы».
«Повез свою козочку кататься на метро», — говорится в подписи к публикации.
На кадрах видно мужчину, стоящего у дверей вагона и держащего на руках козу.
В сентябре в одном из московских дворов заметили местную жительницу с козой. Девушка выгуливала своего питомца на поводке. Козы также встречались москвичам в Южном Бутово, возле Третьего транспортного кольца в районе станции метро «Беговая», а также в одном из столичных парков.
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