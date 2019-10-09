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Пробки на дорогах Москвы уже достигли 7 баллов 

РИАМО 3 часа назад
Пробки на дорогах уже достигли 7 баллов
Фото: В Подмосковье
В среду после полудня на столичных дорогах образовались пробки в семь баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
Сильные заторы зафиксированы в Таганском, Тверском районах. Водители потеряют время и на Якиманке, здесь скорость движения составляет менее 10 километров в час.
Загружены магистрали и в районе Соколиная Гора.
Пробки образовались на Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, на улице Лобачевского и улице Обручева, Минской улице, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе.
По прогнозу сервиса дорожная ситуация в среду будет только ухудшаться. Так, к 17:00 пробки достигнут 8 баллов, а в 19:00 — 9 баллов.
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