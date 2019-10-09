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Новый детский сад появился в Останкинском районе 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Новый детский сад появился в Останкинском районе
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Детский сад на 225 мест построили на Сельскохозяйственной улице в Останкинском районе. Площадь здания составила 3,8 тысячи квадратных метра, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что проект детского сада разработали при участии французских дизайнеров.
"Всего в садике будет функционировать девять групповых ячеек, которые смогут посещать 225 малышей", — приводятся в сообщении слова Пятовой.
На третьем этаже здания обустроили зимний сад, в котором дети будут знакомиться с окружающим миром и учиться бережному отношению к природе. На территории детсада разместили игровые площадки с теневыми навесами.
Детский сад построен инвестором в составе жилого комплекса.
Ранее сообщалось, что школу на 1,9 тысячи мест в авангардном стиле построят в районе Левобереженый. Фасады облицуют матовым светло-серым керамическим кирпичом "Малевич" и темно-серым клинкерным кирпичом "Модельяни". Центральный фасад украсят витражи с архитектурным стеклом.
В конце августа в Зеленограде открылось необычное учебное заведение — школа и одновременно детский сад. Кабинеты там не похожи на стандартные. Парты размещены так, что дети сидят друг напротив друга — так проще учиться партнерству и взаимодействию, считают специалисты. Классы комбинированные — в одном помещении можно изучать анатомию, химию и биологию.
В ближайшие три года в столичном регионе планируют возвести по меньшей мере 80 школ и детских садов. Строительство учебных объектов — одно из приоритетных направлений строительного комплекса.
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Новости Москвы , Анастасия Пятова , Правительство Москвы
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