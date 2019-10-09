Как преобразится Северный речной вокзал после реставрации

В 2020 году завершатся реставрация и благоустройство Северного речного вокзала. Здание восстановят в соответствии с его историческим обликом и сделают доступным для посетителей круглый год. Однако изменения коснутся не только вокзала: в порядок приведут и прилегающие к нему территории. Рассказываем, как будут выглядеть набережная, причалы и привокзальная площадь после благоустройства. Возрождение Северного речного вокзала Строительство Северного речного вокзала закончилось в 1937 году. Его открыли одновременно с наполнением водой канала Москва — Волга, проложенного за четыре года и восемь месяцев. Высокий шпиль, увенчанный звездой, которая до этого располагалась на Спасской башне Кремля, и широкая центральная лестница являются отличительными чертами здания.

С начала 90-х годов речные перевозки стали сокращаться, поэтому вокзал пришел в упадок. А в 2009 году его и вовсе закрыли из-за аварийного состояния: капитального ремонта здесь не было 70 лет.

В конце концов в 2017 году вокзал передали в собственность города, после чего начали готовить к реставрации. Проект предполагает реконструкцию набережной, причалов и площади у основного здания, а также прилегающей парковой территории.

В августе текущего года Сергей Собянин осмотрел ход работ по благоустройству вокзала. По словам мэра, все работы завершатся в 2020 году. Также в августе 2019 года специалисты приступили к работам по сохранению шпиля вокзала. Сейчас они занимаются механизмами, которые изначально должны были опускать и поднимать венчающую шпиль звезду, когда заканчивалась или возобновлялась навигация на реке. Реставрация проводится под контролем Мосгорнаследия.

Ручей, галька и стеклянные навесы: новый облик набережной

По окончании всех работ привокзальная набережная должна измениться до неузнаваемости: она превратится в современную прогулочную зону, еще одно место притяжения для жителей и гостей столицы.

Начнем с первой особенности проекта: набережная, причалы и привокзальная площадь — все выполнят в едином стиле. В оформлении всех деталей будет просматриваться речная тематика: например, около вокзала появятся сиденья в виде гальки, а кое-где порожки и ступени в виде волн. Кстати, при оформлении набережной будут использоваться натуральные материалы и цвета — бежевый, серый, белый. Кроме того, по всей прогулочной зоне установят футуристичные навесы, выполненные из закаленного стекла: они укроют места отдыха и торговли от солнца и дождя. Отдавая дань речной тематике, на кровле уличных павильонов и кафе появятся элементы корабельных мачт.

При этом самый необычный элемент обновленной набережной — уменьшенная копия канала имени Москвы. Ручей со шлюзами и подсветкой протянется по всей длине площадки — от левого конца набережной до самого вокзала. Таким образом, посетители парка любых возрастов смогут изучить структуру канала, а также развлекаться, запуская маленькие корабли, открывая и закрывая шлюзы. Кстати, в месте завершения ручья по плану архитекторов возведут и миниатюрную копию речного вокзала.

В целом прогулочная зона чем-то будет напоминать парк. По всюду — клумбы с растениями, лавочки, маленькие кафе, трибуны на газонах с видом на реку. Пешеходную часть набережной выложат плиткой, но в некоторых местах, в основном у кромки воды, появится деревянный настил — как на старинных причалах. Также вдоль берега оборудуют велодорожку длиной 1,2 километра и установят на территории несколько пунктов аренды. Стоит отметить, что изменится и привокзальная площадь. После открытия к зданию вокзала можно будет подъехать для посадки и высадки пассажиров на частном легковом транспорте, такси или каршеринге. Парковка будет доступна в двух местах: вдоль Ленинградского шоссе (51 место) и на территории, прилегающей к парку Северного речного вокзала (около 210 мест).

Туристические автобусы будут останавливаться раньше: для них новая транспортная схема предполагает создание пересадочного узла за пределами территории Северного речного вокзала. Там группы пассажиров пересядут на электрические шаттлы, которые провезут их до самого здания вокзала.

На самой привокзальной площади для пассажиров водного транспорта и просто отдыхающих оборудуют билетные кассы, развернут несколько кафе, а также пункт проката спортивного инвентаря.

Скалодром и теплые бассейны

Стоит отметить, что создатели проекта благоустройства подумали не только о приятной обстановке обновленной набережной, но и о доступных там развлечениях.

В месте, где берет свое начало миниатюрная копия канала имени Москвы, появится детская спортивно-игровая площадка. В углу расположатся игровые комплексы, в том числе скалодром и небольшая зона проката, там можно будет найти спортивный инвентарь для воркаута и музыкальные инструменты. Наибольшее внимание привлекает зона, которая предусмотрена в противоположном конце набережной. На причале, покрытом деревянным настилом, организуют настоящий пляж.

В этой зоне отдыха появятся три бассейна разных размеров. Чтобы пляж был доступен практически в любую погоду, каждый бассейн оборудуют подогревом, а над самым маленьким из них, детским, установят навес, защищающий от солнца. Согласно проекту, одновременно бассейнами смогут пользоваться до двухсот человек. А чтобы обеспечить безопасность, у воды обустроят и место спасателя. Здесь же появятся кафе на 130 мест, зона проката катеров, а также павильон с ячейками для хранения вещей, санузлы, кассовый блок и танцевальная площадка с диджейским пультом.

Обновленный парк

Парковый комплекс рядом с речным вокзалом также будет благоустроен. Об этом рассказал Сергей Собянин. По его словам, благоустроенная парковая территория Северного речного вокзала и находящийся рядом парк Дружбы создадут единое общественное пространство. Парк был разбит одновременно со строительством здания вокзала, его площадь составляет 24 гектара. Проект его благоустройства в настоящее время находится на стадии разработки и согласования. Однако уже сейчас известно, что архитекторы как минимум планируют воссоздать на территории парка исторические фонтаны, разрушившиеся со временем, а также отреставрировать ограждение — фигурную чугунную ограду, выполненную по проекту архитектора Иннокентия Мельчакова. Кроме того, в планах есть и проект канатной дороги, призванный соединить разные районы, разделенные Химкинским водохранилищем, а также облегчить доступ с другого берега в парк и на речной вокзал.