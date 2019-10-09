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Новый павильон для ластоногих появится в Московском зоопарке 

Москва24 3 часа назад
Новый павильон для ластоногих появится в зоопарке
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На территории Московского зоопарка появится трехэтажный павильон "Ластоногие" с бассейнами и экспозиционной галереей. Проект строительства согласовали в Москомэкспертизе.
"Павильон станет домом для северных морских котиков и серых тюленей. Павильон будет состоять из комплекса бассейнов с помещениями для морских животных. В состав водного комплекса войдут два больших вольера глубиной семь метров и три малых глубиной 3,5 метра, а также боксы для животных", — рассказали в пресс-службе ведомства.
На первом этаже предусмотрена экспозиционная галерея для гостей. На втором этаже разместятся морозильная и холодильная камеры, на третьем — помещения для отдела зоологической службы.
В начале года в Московском зоопарке началось строительство нового пешеходного моста. Конструкция соединит старую территорию с новой. Кроме того, в зоопарке построят дополнительный вход со стороны станции метро "Баррикадная". Это будет двухэтажный павильон, внутри которого разместятся билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины, кафе, библиотека и образовательный центр. Там можно будет проводить лекции и мастер-классы.
Зоопарк с 16 сентября поменял режим работы. Изменения связаны с сокращением светового дня. Теперь зоопарк будет открыт с 9:00 до 20:00. Купить билет в кассах можно с 9:00 до 19:00. Детский зоопарк будет принимать посетителей с 9:00 до 19:00, а кассы на вход в него будут работать с 9:00 до 18:00.
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