На территории бывшего завода ЗИЛ построили 5 км дорог

На территории бывшего завода ЗИЛ , где застройщик возводит жилой комплекс бизнес-класса, построено более пяти километров новых дорог.

"Помимо новой дорожной инфраструктуры здесь уже введено 18 инвестиционных объектов, в том числе жилье. Для комфортной навигации внутри квартала и организации подъездных путей в планах — строительство 33 километров дорог и девяти пешеходных переходов", — рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Крупнейшее сооружение дорожного каркаса территории — центральная магистраль с автодорожным путепроводом через Московское центральное кольцо (МЦК).

Левкин уточнил, что в районе будут проживать 75 тысяч человек. Планируется создать 65 тысяч новых рабочих мест.

"До 2028 года запланировано размещение 25 детских садов, восемь школ и трех поликлиник", — сообщил Левкин.

По данным Стройкомплекса, на территории бывшего завода ЗИЛ реализуется самый масштабный в Москве проект реновации промышленной зоны. Общая площадь застройки завода и прилегающих территорий будет достигать 6,4 миллиона квадратных метров недвижимости, уточнили специалисты.

Набережные ЗИЛа с двумя мостами через затоны Новинки и Кожуховский строят по новым для Москвы правилам — со значительным отступом от береговой линии. Это позволит организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок. Также проект предусматривает реконструкцию Крутицкой и Симоновской набережных, которые обеспечивают связь нового района с центром Москвы.

Важной рекреационной зоной нового района станет крупный городской парк площадью 10 гектаров. Его концепцию разработало и подарило Москве нью-йоркское архитектурное бюро под руководством урбаниста Джерри Ван Эйка.