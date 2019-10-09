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На территории бывшего завода ЗИЛ построили 5 км дорог 

Москва24 + ещё 6 3 часа назад
На территории бывшего завода ЗИЛ построили 5 км дорог
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На территории бывшего завода ЗИЛ, где застройщик возводит жилой комплекс бизнес-класса, построено более пяти километров новых дорог.
"Помимо новой дорожной инфраструктуры здесь уже введено 18 инвестиционных объектов, в том числе жилье. Для комфортной навигации внутри квартала и организации подъездных путей в планах — строительство 33 километров дорог и девяти пешеходных переходов", — рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Крупнейшее сооружение дорожного каркаса территории — центральная магистраль с автодорожным путепроводом через Московское центральное кольцо (МЦК).
Левкин уточнил, что в районе будут проживать 75 тысяч человек. Планируется создать 65 тысяч новых рабочих мест.
"До 2028 года запланировано размещение 25 детских садов, восемь школ и трех поликлиник", — сообщил Левкин.
По данным Стройкомплекса, на территории бывшего завода ЗИЛ реализуется самый масштабный в Москве проект реновации промышленной зоны. Общая площадь застройки завода и прилегающих территорий будет достигать 6,4 миллиона квадратных метров недвижимости, уточнили специалисты.
Набережные ЗИЛа с двумя мостами через затоны Новинки и Кожуховский строят по новым для Москвы правилам — со значительным отступом от береговой линии. Это позволит организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок. Также проект предусматривает реконструкцию Крутицкой и Симоновской набережных, которые обеспечивают связь нового района с центром Москвы.
Важной рекреационной зоной нового района станет крупный городской парк площадью 10 гектаров. Его концепцию разработало и подарило Москве нью-йоркское архитектурное бюро под руководством урбаниста Джерри Ван Эйка.
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Новости Москвы , Сергей Левкин , Завод имени И.А. Лихачева
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