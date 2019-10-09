В Подмосковье массово прошли тесты на ВИЧ

Более 1,3 млн человек сдали анализ на ВИЧ в Подмосковье в 2019 году

Более 1,3 млн человек прошли скрининговое тестирование на наличие ВИЧ-инфекции в Московской области в 2019 году, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения региона Татьяну Мухтасарову «Сдать анализ бесплатно и анонимно можно в поликлиниках по месту жительства, в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, а также в мобильных комплексах тестирования на ВИЧ, которые регулярно выезжают в муниципальные образования Подмосковья», — заявила она. В этом году по числу тестирований лидируют Одинцово, Люберцы и Балашиха. Ежегодно в регионе анализ на ВИЧ сдают 25% населения. Ранее сайт «Москва 24» сообщал о днях открытых дверей в больницах столицы.

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