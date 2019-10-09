В столице открываются Дни Дюссельдорфа

В Москве открываются Дни Дюссельдорфа

Москве 10 октября откроются Дни Дюссельдорфа . Об этом "РГ" сообщили в пресс— центре департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы. Продлятся они по 13 октября. В ходе Дней обер-бругомистр немецкого города Томас Гайзель встретится с руководством правительства Москвы . Планируется, что по итогам встречи будет подписано коммюнике о партнерском сотрудничестве между двумя городами на 2020-2023 годы и программы сотрудничества между их департаментами культуры.

В рамках деловой программы пройдет экономическая конференция на тему "Стартапы", участники которой представят новые, инновационные и необычные решения для бизнеса и смогут обсудить мировые тенденции в этой сфере. Кроме того, на заседании круглого стола обсудят вопросы развития туризма.

Планирует немецкая делегация встретиться и с руководством департамента информационных технологий Москвы, чтобы обменяться опытом двух городов в области "Смарт сити".

В рамках спортивной программы пройдут юношеские соревнования по водному поло, а учащиеся московских и дюссельдорфских школ-партнеров проведут молодежный форум.