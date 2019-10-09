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Незаконные шлагбаумы стали устанавливать в два раза реже 

Вечерняя Москва + ещё 3 5 часов назад
Незаконные шлагбаумы стали устанавливать в два раза реже
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»
Количество нарушений снизилось с 186 в прошлом году до 89 в нынешнем, заявил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
— С начала 2019 года количество фактов самовольного ограничения доступа на земельные участки общего пользования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось в два раза, — уточнил Ефимов.
Так, в 2018 году самое большое количество незаконных ограждений было зафиксировано в центре столицы, — 32 нарушения. Теперь центральный округ переместился на четвертое место. В этом году больше всего фактов самовольного ограничения доступа установлено в Юго-Восточном, Восточном и Юго-Западном округах Москвы.
Отмечается, что в прошлом году к административной ответственности по этой причине привлекли 186 нарушителей, а в нынешнем — 89. Сумма штрафов составила более четырех миллионов рублей.
Ефимов напомнил, что перед установкой ограждения на внутридворовой территории необходимо провести общее собрание и получить одобрение Совета муниципальных депутатов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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Новости Москвы , Владимир Ефимов
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