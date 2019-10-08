Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вестибюли московского метро начали готовить к холодам 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Вестибюли метро начали готовить к холодам
Фото: РИА Новости
В метрополитене началась активная подготовка к зимним холодам. В вестибюлях метро установят вторые двери. Сейчас в метро их около пяти тысяч.
Кроме того, начались работы по проверке и подготовке оборудования к зимним холодам.
— Городским транспортом удобно пользоваться в холодную и ненастную погоду. Зимой на станциях столичной подземки и в наземном транспорте будет поддерживаться комфортная температура. Мы также включим обогрев ступеней в подуличных переходах метро, очистим грязеприемники в вестибюлях, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Все необходимые работы по подготовке инфраструктуры метрополитена к новому сезону проводят в часы закрытия — с 01:00 до 05:00. На станциях метро появятся воздушно-тепловые завесы, подключенные к вентиляционной системе.
Ступени с подогревом, которые позволят избежать образования ледовой корки, были установлены в подуличных переходах, прошедших ремонт. Специалисты служб Московского метрополитена проверят более 800 воздушно-тепловых завес, которые обеспечивают подачу тепла в вестибюли станций. Сотрудники также очистят грязеприемники. Это позволит дождевой воде и снегу не скапливаться в вестибюлях метрополитена, а также в подуличных переходах.
— В отдельные дни зимой пассажиропоток в московском метро существенно увеличивается. Из-за снегопадов многие люди не рискуют выезжать на работу на собственных автомобилях и пересаживаются на метро. По будням электропоезда перевозят порядка 9 миллионов человек, хотя летом немного меньше. Запас провозной способности Московского метрополитена позволяет работать и в штатном режиме, и при более существенном увеличении числа пользователей метро. Для ускорения обслуживания мы устанавливаем новые автоматы по продаже билетов и увеличиваем их количество. К сезонному росту количества заявок подготовился и Центр обеспечения мобильности пассажиров, — рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Вечерняя Москва: последние новости
Москвичи смогут проголосовать за обновление поездов столичного метро Москвичи смогут проголосовать за обновление поездов столичного метро Жители столицы в октябре смогут увидеть два метеорных дождя Жители столицы в октябре смогут увидеть два метеорных дождя Исторический вазон из 11 декоративных сосудов воссоздали в Парке Горького Исторический вазон из 11 декоративных сосудов воссоздали в Парке Горького
Комментарии
Новости Москвы , Максим Ликсутов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы143
Россию обвинили в обмане трибунала по возврату судов
Россию обвинили в обмане трибунала по возврату судов19
Против Зеленского могут начать расследование
Против Зеленского могут начать расследование38
В Грузии захотели засудить Россию
В Грузии захотели засудить Россию334
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном10
Видео
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Суд вынес решение по иску Алибасова
01:04
Суд вынес решение по иску Алибасова
Шоу-бизнес
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
03:02
Для их же блага. Экс-сотрудников ФСБ оставят без заграницы
Политика
Россияне устроили давку из-за бесплатной рыбы
00:07
Россияне устроили давку из-за бесплатной рыбы
Общество
Россию обвинили в обмане трибунала по возврату судов
01:42
Россию обвинили в обмане трибунала по возврату судов
Политика В мире
Против Зеленского могут начать расследование
01:30
Против Зеленского могут начать расследование
Украина В мире
Возраст получения пенсии снизят, но не всем
17:37
Возраст получения пенсии снизят, но не всем
Общество
Тренеру-педофилу вынесли приговор
03:01
Тренеру-педофилу вынесли приговор
Происшествия
На Су-57 нашелся новый претендент
01:55
На Су-57 нашелся новый претендент
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение