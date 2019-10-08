Вестибюли метро начали готовить к холодам

В метрополитене началась активная подготовка к зимним холодам. В вестибюлях метро установят вторые двери. Сейчас в метро их около пяти тысяч.
Кроме того, начались работы по проверке и подготовке оборудования к зимним холодам.
— Городским транспортом удобно пользоваться в холодную и ненастную погоду. Зимой на станциях столичной подземки и в наземном транспорте будет поддерживаться комфортная температура. Мы также включим обогрев ступеней в подуличных переходах метро, очистим грязеприемники в вестибюлях, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Все необходимые работы по подготовке инфраструктуры метрополитена к новому сезону проводят в часы закрытия — с 01:00 до 05:00. На станциях метро появятся воздушно-тепловые завесы, подключенные к вентиляционной системе.
Ступени с подогревом, которые позволят избежать образования ледовой корки, были установлены в подуличных переходах, прошедших ремонт. Специалисты служб Московского метрополитена проверят более 800 воздушно-тепловых завес, которые обеспечивают подачу тепла в вестибюли станций. Сотрудники также очистят грязеприемники. Это позволит дождевой воде и снегу не скапливаться в вестибюлях метрополитена, а также в подуличных переходах.
— В отдельные дни зимой пассажиропоток в московском метро существенно увеличивается. Из-за снегопадов многие люди не рискуют выезжать на работу на собственных автомобилях и пересаживаются на метро. По будням электропоезда перевозят порядка 9 миллионов человек, хотя летом немного меньше. Запас провозной способности Московского метрополитена позволяет работать и в штатном режиме, и при более существенном увеличении числа пользователей метро. Для ускорения обслуживания мы устанавливаем новые автоматы по продаже билетов и увеличиваем их количество. К сезонному росту количества заявок подготовился и Центр обеспечения мобильности пассажиров, — рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.