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В Москве началось голосование о темпах обновления поездов метро 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Началось голосование о темпах обновления поездов метро
Фото: nsn.fm
Голосование, посвящённое темпам обновления парка поездов столичной подземки, стартовало на платформе «Активный гражданин», сообщает мэрия Москвы.
Москвичам предстоит ответить на вопрос, необходимо ли вести работы по обновлению поездов ускоренными темпами.
Напомним, что к сегодняшнему дню парк поездов метро обновлён более чем на 50%. Сейчас в столичном метрополитене ездит более тысячи новых вагонов, которые оборудованы зарядками для телефонов, сенсорными мониторами поиска информации, а также более удобны для маломобильных граждан. В таких вагонах расширенные двери, а также есть специальные места для инвалидных колясок. Кроме того, все вагоны соединены сквозным проходом от головы поезда до хвоста.
Ранее НСН рассказывала, что в рамках проекта «Активный гражданин» началось голосование по программе «Мой район». В нём москвичам предложат выбрать проекты, которые, по их мнению, нужно реализовать в первую очередь: создание или благоустройство парков и транспортных узлов, которые необходимы жителям нескольких расположенных рядом районов.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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