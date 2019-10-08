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Обследования в павильонах «Здоровая Москва» за время их работы прошли 430 тыс. человек 

Агентство «Москва» + ещё 19 8 октября 2019
Более 400 тыс. человек посетили павильоны «Здоровая Москва»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Обследования в павильонах «Здоровая Москва» за время их работы прошли 430 тыс. человек, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
«6 октября в 22:00 свою работу завершили медицинские павильоны «Здоровая Москва». За 124 дня работы обследование в них успели пройти 430 тыс. прошли профилактический осмотр или диспансеризацию. Все точки «Здоровой Москвы» работали без перерывов и выходных с 8:00 и до 22:00, а прием пациентов вели 190 врачей отделений медицинской профилактики и центров здоровья городских поликлиник», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что обследования по расширенному стандарту диспансеризации в павильонах можно было пройти за час. Все павильоны «Здоровой Москвы» оснащались аппаратами УЗИ, электрокардиографами, спирографами, пульсоксиметрами, оборудование для определения состава тела — биоимпедансметрии — и другим.
«Когда наши врачи вышли в парки, не было сомнений, что москвичам понравится такой формат диспансеризации. Мы подобрали удобный график работы и разработали такую четкую логистику внутри павильона, что даже самый занятой москвич смог уделить время своему здоровью. Результаты превзошли все ожидания: павильоны привлекли москвичей, которые не ходили в поликлиники, в парки пришло на 15% больше москвичей трудоспособного возраста», — цитирует пресс-служба руководителя департамента Алексея Хрипуна.
Как отметили в пресс-службе Депздрава, более 60% посетителей прошли полную диспансеризацию, а у примерно 12% выявлены отклонения непосредственно в павильонах, и они направлены на углубленные исследования. Было поставлено более 25 тыс. диагнозов и начато лечение.
Павильоны «Здоровая Москва» начали работу 3 июня и завершили прием горожан 6 октября.
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Новости Москвы , Алексей Хрипун
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