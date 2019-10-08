Исторический вазон воссоздали в Парке Горького

Исторический двухметровый вазон, который является частью садово-парковой композиции, воссоздали в Парке Горького. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Парке Горького воссоздали еще один исторический двухметровый вазон, на котором изображены белые лебеди на фоне голубой водной глади. Он является частью масштабной декоративной композиции из 12 вазонов, расписанных в античном стиле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что точно такая же композиция в 1930 гг. украшала Пушкинскую набережную. Оригинальные вазы были утрачены, предположительно, во время Великой Отечественной войны.