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Исторический вазон воссоздали в Парке Горького 

Агентство «Москва» + ещё 8 2 часа назад
Исторический вазон воссоздали в Парке Горького
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Исторический двухметровый вазон, который является частью садово-парковой композиции, воссоздали в Парке Горького. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В Парке Горького воссоздали еще один исторический двухметровый вазон, на котором изображены белые лебеди на фоне голубой водной глади. Он является частью масштабной декоративной композиции из 12 вазонов, расписанных в античном стиле», — говорится в сообщении.
Отмечается, что точно такая же композиция в 1930 гг. украшала Пушкинскую набережную. Оригинальные вазы были утрачены, предположительно, во время Великой Отечественной войны.
«В наши дни по архивным документам и фотографиям из 12 уличных декоративных сосудов восстановили 11. Последний, 12-й вазон, дополнит композицию в следующем году. Теперь уникальные парковые украшения расположены вблизи Зеленого театра, на аллее, ведущей к нему от Андреевского моста», — отмечается на сайте.
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