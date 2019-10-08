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В метро Москвы запустили акцию «Занимайте левую сторону эскалатора» 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
В столичном метро запустили новую акцию
Фото: РИА Новости
На 10 станциях Московского метрополитена запустили акцию «Занимайте левую сторону эскалатора».
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу транспортного предприятия.
Цель — показать пассажирам, что если они занимают обе стороны эскалатора в часы пик, то сокращают время при подъёме на 30%.
Акция проходит по будням в течение месяца в переходах между такими станциями, как «Парк культуры» Сокольнической и Кольцевой линий, «Проспект Мира» Калужско-Рижской и Кольцевой линий, «Чкаловская» и «Курская» Арбатско-Покровской линии, «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии.
Там дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).
Ранее ФАН сообщало, что в Москве начали строить пересадку между «Марьиной Рощей» и «Шереметьевской».
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