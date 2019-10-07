Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей пригласили сделать осенние фото в «Аптекарском огороде» 

РИАМО 1 час назад
Москвичей пригласили в «Аптекарский огород» на съемку
Фото: © Страница Аптекарского огорода в социальной сети "ВКонтакте"
В «Аптекарском огороде» наступила золотая осень, сад превратился в отличное место для фотографий в природных декорациях, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.
«Сад украсили десятки тысяч красочных осенних растений. «Аптекарский огород» играет последними яркими красками — сотни видов деревьев и кустарников приобрели самую разнообразную осеннюю окраску перед тем, как осыпать листья», — сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.
Он также отметил, что сейчас в саду можно сделать лучшие осенние фото.
«Разноцветные дальневосточные клены, лимонно-желтые амурские бархаты, апельсинные каштаны, бордовые шиповники и рододендроны, красно-бурые дубы, розовые бересклеты, пурпурные скумпии и девичий виноград — в переливах от оранжевого до фиолетового», — добавил Ретеюм.
Кроме того, есть еще один повод посетить ботанический сад — 13 октября в «Аптекарский огороде» МГУ в рамках финала ежегодного Фестиваля цветов, урожая и искусства «Краски осени» состоится закрытие крупнейшей в России выставки конопли. Дегустации конопляных лакомств состоятся 12 и 13 октября с 15:00 до 18:00.
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
РИАМО: последние новости
Движение на юго‑востоке Москвы ограничат с 10 октября из‑за работ на инженерных сетях Движение на юго‑востоке Москвы ограничат с 10 октября из‑за работ на инженерных сетях Москва тратит на благоустройство около 35–40 млрд рублей Москва тратит на благоустройство около 35–40 млрд рублей Архитекторов пригласили поучаствовать в разработке проекта арт‑квартала в центре Москвы Архитекторов пригласили поучаствовать в разработке проекта арт‑квартала в центре Москвы
Комментарии
Новости Москвы , МГУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не стесняется»: Захарова объяснила уникальность Трампа
«Не стесняется»: Захарова объяснила уникальность Трампа7
Оставили без волос: скандал в «Давай поженимся»
Оставили без волос: скандал в «Давай поженимся»1
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак16
Правнуку Сталина пригрозили расправой
Правнуку Сталина пригрозили расправой8
Бочкарева вышла на связь
Бочкарева вышла на связь6
Видео
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
06:42
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
Политика Кавказ
Бочкарева вышла на связь
01:28
Бочкарева вышла на связь
Шоу-бизнес
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
00:25
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
Общество
Правду о раке Заворотнюк оценили в 3 миллиона
01:38
Правду о раке Заворотнюк оценили в 3 миллиона
Шоу-бизнес
«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест
01:06
«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест
Украина В мире
Правнуку Сталина пригрозили расправой
03:09
Правнуку Сталина пригрозили расправой
Происшествия
«Нанес ущерб цирку»: на Запашного пожаловались в СК
01:00
«Нанес ущерб цирку»: на Запашного пожаловались в СК
Шоу-бизнес Другое
Шахтёры выставили ультиматум Киеву
01:21
Шахтёры выставили ультиматум Киеву
В мире Украина
Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер
03:24
Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер
Общество
Трамп заявил о готовности «нанести решающий удар»
00:56
Трамп заявил о готовности «нанести решающий удар»
Армия США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение