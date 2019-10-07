Москвичей пригласили в «Аптекарский огород» на съемку

Москвичей пригласили сделать осенние фото в «Аптекарском огороде»

В «Аптекарском огороде» наступила золотая осень, сад превратился в отличное место для фотографий в природных декорациях, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ

«Сад украсили десятки тысяч красочных осенних растений. «Аптекарский огород» играет последними яркими красками — сотни видов деревьев и кустарников приобрели самую разнообразную осеннюю окраску перед тем, как осыпать листья», — сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Он также отметил, что сейчас в саду можно сделать лучшие осенние фото.

«Разноцветные дальневосточные клены, лимонно-желтые амурские бархаты, апельсинные каштаны, бордовые шиповники и рододендроны, красно-бурые дубы, розовые бересклеты, пурпурные скумпии и девичий виноград — в переливах от оранжевого до фиолетового», — добавил Ретеюм.

Кроме того, есть еще один повод посетить ботанический сад — 13 октября в «Аптекарский огороде» МГУ в рамках финала ежегодного Фестиваля цветов, урожая и искусства «Краски осени» состоится закрытие крупнейшей в России выставки конопли. Дегустации конопляных лакомств состоятся 12 и 13 октября с 15:00 до 18:00.