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В Москве стали продавать больше российских продуктов 

Российская Газета 2 часа назад
В Москве стали продавать больше российских продуктов
Фото: rg.ru
Импорт продуктов питания в Москву за последние годы снизился на треть. Освободившиеся ниши постепенно заполняют товары отечественного производства. О такой тенденции рассказал мэр столицы Сергей Собянин, побывав на Красной площади. Здесь, в самом сердце страны, в эти дни работает центральная площадка фестиваля "Золотая осень".
Праздник осени и еды стартовал в Москве 4 октября. Продлится он до конца недели. В этом году фестиваль охватил больше полутора тысяч площадок, включая 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка и свыше тысячи сетевых магазинов. Главные и в то же самые интересные точки на фестивальной карте — городские улицы и площади. Сюда фермеры из российских регионов привезли рыбу, мед, мясо, сыры разных сортов, травяные чаи и пастилу. Все можно попробовать, а если что-то придется по вкусу — купить. Попутно можно поучаствовать в мастер-классах и соревнованиях, увидеть музыкальные выступления и уличные спектакли. Больше всего концертов проходит на Красной площади. Шатры "Золотой осени" с деревенскими декорациями здесь развернули впервые.
По мнению министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, подобные ярмарки и фестивали помогают сделать отечественную продукцию привлекательнее. Некоторые региональные бренды, подчеркнул он, уже известны не только в стране, но и за рубежом. В последнее время, добавил Сергей Собянин, импорт продовольствия в Москву снизился на 30%. По его словам, импортного мяса стало меньше в четыре раза, импортной рыбы — в два раза. Продажи российской продукции за счет этого резко выросли, отмечает Собянин. Освободившиеся ниши заполняют продукты из разных регионов страны: от Владивостока до Калининграда.
"В Москве активно развивается торговая инфраструктура. За последние годы количество магазинов увеличилось на 80%, появились цивилизованные сельскохозяйственные рынки, — рассказал Собянин. — Некоторые из них становятся круглогодичными".

Кстати

Программу и график работы фестивальных площадок, как в центре города, так и в других районах, можно посмотреть на сайте.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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