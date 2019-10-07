В Москве началась распродажа зданий министерств

Инвестиционная компания «Дом.рф» выставила на торги бывшее здание Минэкономразвития Москве . Начальная цена — 2,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте организации.

Продаются пять зданий общей площадью 29 400 квадратных метров на 1-ой Тверской-Ямской и на 1-ой Брестской улицах. Аукцион состоится 11 ноября 2019 года.

Минкомсвязи, Росимущества, Минэкономразвития — первое ведомство, чьи объекты выставлены на торги. Министерство уже переехало в новый офис в «Москва-сити». Туда же до конца текущего года планируют перевезти чиновников Минпромторга Ростуризма и нескольких других ведомств. Даты аукционов по их зданиям пока не объявлены.