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В Москве началась распродажа зданий министерств 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
В Москве началась распродажа зданий министерств
Фото: ТАСС
Инвестиционная компания «Дом.рф» выставила на торги бывшее здание Минэкономразвития в Москве. Начальная цена — 2,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте организации.
Продаются пять зданий общей площадью 29 400 квадратных метров на 1-ой Тверской-Ямской и на 1-ой Брестской улицах. Аукцион состоится 11 ноября 2019 года.
Минэкономразвития — первое ведомство, чьи объекты выставлены на торги. Министерство уже переехало в новый офис в «Москва-сити». Туда же до конца текущего года планируют перевезти чиновников Минпромторга, Минкомсвязи, Росимущества, Ростуризма и нескольких других ведомств. Даты аукционов по их зданиям пока не объявлены.
В 2017 году компания «Дом.рф» приобрела у подконтрольной банку ВТБ компании «Галс девелопмент» 74 655 квадратных метров в многофункциональном комплексе «IQ-квартал» в «Москва-сити». Помещения предназначались для новых офисов министерств. Старые здания планировали продать, в целом они занимали 160 000 «квадратов» в разных местах столицы, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
В августе 2019 года стало известно, что министр экономразвития России Максим Орешкин проведет совещания с представителями ведомств относительно переезда чиновников в деловой центр «Москва-Сити». Новые площади должны были подыскать для 14 министерств и структурных подразделений с целью оптимизировать расходы на их эксплуатацию.
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Новости Москвы , Максим Орешкин , Демьян Кудрявцев , Галс-Девелопмент , Ростуризм , Росимущество , Минпромторг , Банк ВТБ , Минкомсвязи РФ , Минэкономразвития , Ведомости
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