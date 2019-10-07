На юго‑востоке Москвы ограничат движение

На юго‑востоке Москвы с 10 октября ограничат движение

Схему движения по улицам Недорубова и Покровской изменят на юго-востоке Москвы с 10 октября, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Ограничения движения связаны с проведением работ на инженерных сетях», — отмечается в сообщении.

Так, с 10 октября по 5 ноября в круглосуточном режиме будет ограничен проезд по участку улицы Недорубова в районе дома №7. Особенность ограничения здесь — одна полоса с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных расширений.

На Покровской улице в районе дома №17 корпус 3 схема движения будет изменена с 10 октября по 1 декабря. Особенность — одна из трех полос. Ограничения здесь также будут действовать круглосуточно.