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На юго‑востоке Москвы с 10 октября ограничат движение 

Москва меняется 2 часа назад
На юго‑востоке Москвы ограничат движение
Фото: Москва меняется
Схему движения по улицам Недорубова и Покровской изменят на юго-востоке Москвы с 10 октября, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.
«Ограничения движения связаны с проведением работ на инженерных сетях», — отмечается в сообщении.
Так, с 10 октября по 5 ноября в круглосуточном режиме будет ограничен проезд по участку улицы Недорубова в районе дома №7. Особенность ограничения здесь — одна полоса с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных расширений.
На Покровской улице в районе дома №17 корпус 3 схема движения будет изменена с 10 октября по 1 декабря. Особенность — одна из трех полос. Ограничения здесь также будут действовать круглосуточно.
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