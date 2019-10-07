Мэрия обратилась к москвичам за советами

Мэрия Москвы запустила два новых голосования на проекте «Активный гражданин». Горожанам предложили оценить реставрацию памятников архитектуры, а также выбрать лучший московский фестиваль.

Голосование, посвященное реставрации архитектурных памятников, состоит из четырех блоков. В каждом блоке названы пять объектов, реставрация которых недавно завершилась. Среди них: павильоны «Земледелие» и «Космос» на ВДНХ, станция метро «Киевская» Филевской линии метро, Малый собор Донского монастыря и др. Участник опроса может выбрать и проголосовать за один памятник из каждого списка.

В голосовании по оценке московских городских фестивалей участникам предлагается выбрать до пяти понравившихся мероприятий, а также оценить график их проведения.

Проект «Активный гражданин» был запущен в 2014 году. С тех пор горожане приняли участие почти в четырех тысячах голосований. Жители столицы выбирают улицы и дворы для благоустройства, мероприятия для фестивалей и праздников, а также предлагают свои идеи по развитию столицы.