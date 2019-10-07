Крупнейшее в Европе колесо обозрения появится в Москве

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство колеса обозрения, которое должно стать крупнейшим в Европе. Аттракцион появится на ВДНХ.

Инвестором проекта выступает ГК «Регионы». Его высота должна составить 136 метров. Аттракцион будет оборудован 30 закрытыми кабинами на 20 человек каждая, в том числе тремя — для VIP-клиентов, пишет РИА Новости.

В час аттракцион сможет принимать около 1620 человек. Построить его планируется к маю 2021 года. Колесо будет находиться левее южного входа ВДНХ, рядом с павильоном № 7 «Семена».

Как писал News.ru, в конце 2017 года власти Дагестана обещали начать строительство самого высокого колеса обозрения в составе гостиничного комплекса «Жемчужина Каспия» в Дербенте. Его высота должна была составить 150 метров.