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Крупнейшее в Европе колесо обозрения появится в Москве 

News.ru 2 часа назад
Крупнейшее в Европе колесо обозрения появится в Москве
Фото: News.ru
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство колеса обозрения, которое должно стать крупнейшим в Европе. Аттракцион появится на ВДНХ.
Инвестором проекта выступает ГК «Регионы». Его высота должна составить 136 метров. Аттракцион будет оборудован 30 закрытыми кабинами на 20 человек каждая, в том числе тремя — для VIP-клиентов, пишет РИА Новости.
В час аттракцион сможет принимать около 1620 человек. Построить его планируется к маю 2021 года. Колесо будет находиться левее южного входа ВДНХ, рядом с павильоном № 7 «Семена».
Как писал News.ru, в конце 2017 года власти Дагестана обещали начать строительство самого высокого колеса обозрения в составе гостиничного комплекса «Жемчужина Каспия» в Дербенте. Его высота должна была составить 150 метров.
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Новости Москвы , РИА Новости
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